بیش از یک هزار زائر از شهرستان سلماس با هدف شرکت در مراسم تشییع پیکر شهید، راهی محل برگزاری این آیین باشکوه شدند تا با حضور خود، بار دیگر ارادتشان را به فرهنگ ایثار و شهادت به نمایش بگذارند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، زائران پیش از عزیمت، با حضور در مراسم بدرقه، بر ادامه راه شهدا، پاسداری از آرمان‌های انقلاب اسلامی و حفظ وحدت و انسجام ملی تأکید کردند.

شرکت کنندگان همچنین با گرامیداشت یاد و خاطره شهید، حضور در این مراسم را تجدید میثاقی با ارزش‌های والای ایثار، مقاومت و فداکاری دانستند.

شرکت‌کنندگان در این سفر معنوی با بیان اینکه راه شهدا، مسیر عزت، استقلال و سربلندی کشور است، بر ضرورت انتقال فرهنگ ایثار و شهادت به نسل‌های آینده تأکید کردند و تداوم حرکت در مسیر آرمان‌هایی خواستار شدند

اعزام این کاروان با استقبال گسترده اقشار مختلف مردم همراه بود و زائران با شور و اشتیاق، برای حضور در مراسم تشییع پیکر شهید عازم شدند تا ضمن ادای احترام به مقام شامخ شهید، بار دیگر وفاداری خود را به آرمان‌های شهدا و ارزش‌های انقلاب اسلامی اعلام کنند.