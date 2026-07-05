معاون خدمات اجتماعی سازمان رفاه، خدمات و مشارکت‌های اجتماعی شهرداری تهران گفت: به منظور حمایت از اقشار آسیب‌پذیر، مددسرا‌های سیار ویژه سالمندان از ۱۲ تیرماه در نقاط استراتژیک پایتخت مستقر شده‌اند و تا پایان مراسم تشییع پیکر رهبر شهید به فعالیت خود ادامه می‌دهند.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، یوسف مقدمی از استقرار و فعالیت مددسرا‌های سیار ویژه سالمندان در محور‌های اصلی مراسم وداع و تشییع خبر داد و گفت: این اتوبوس‌ها با هدف ارائه خدمات حمایتی و تسهیل تردد سالمندان در این مراسم، تا روز دوشنبه ۱۵ تیرماه در دسترس مراجعان خواهند بود.

وی در توضیح بیشتر اظهار کرد: مددسرا‌های سیار ویژه سالمندان از ۱۲ تیرماه در نقاط پرتردد و کلیدی شهر تهران، از جمله میدان امام خمینی (ره)، ورزشگاه آزادی و مجموعه ایران‌مال مستقر شده‌اند تا خدمات رفاهی و امدادی لازم را تا پایان مراسم تشییع در روز دوشنبه، ۱۵ تیرماه، به هموطنان ارائه کنند.

مقدمی همچنین خاطرنشان کرد: این مراکز در قالب اتوبوس‌های مجهز به تجهیزات کامل رفاهی و بهداشتی طراحی شده‌اند تا در محیط‌های شلوغ، پناهگاهی امن و آرام‌بخش برای سالمندانی باشند که برای آخرین وداع با رهبر شهید به این نقاط آمده‌اند.

وی در پایان تأکید کرد: در صورت نیاز و با توجه به حجم مراجعات، این اتوبوس‌های امدادی در روز پس از مراسم نیز در نقاط مذکور حضور خواهند داشت تا اطمینان حاصل شود که تمامی خدمات حمایتی مورد نیاز زائران به‌طور کامل پوشش داده می‌شود.