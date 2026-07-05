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مدیرعامل شرکت گاز آذربایجانغربی در دیدار با مدیرکل بازرسی استان، با اشاره به تداوم ناترازی گاز در کشور، بر ضرورت رعایت حداکثری مصرف بهینه و مدیریت دقیق اجرای پروژههای گازرسانی با توجه به محدودیتهای اعتباری امسال تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی،جمشید درستکار در دیدار با محبوبی، مدیرکل بازرسی استان، اظهار کرد: شرکت گاز آذربایجانغربی طی سالهای اخیر از نظر خدماترسانی در سطح استان جزو دستگاههای برتر بوده و با وجود شرایط سخت جغرافیایی و صعبالعبور بودن بسیاری از مناطق، توانسته خدمات مطلوبی به مردم ارائه دهد.
وی افزود: این موفقیت در سایه همراهی دستگاههای نظارتی و امنیتی حاصل شده است؛ به گونهای که هر زمان اجرای پروژهها با مانعی مواجه شده، این دستگاهها با ایجاد بسترهای لازم، روند خدماترسانی را تسهیل کردهاند.
مدیرعامل شرکت گاز آذربایجانغربی با اشاره به وضعیت ناترازی گاز در کشور گفت: ناترازی همچنان وجود دارد و آسیبهای وارد شده به تأسیسات پارس جنوبی در جریان جنگ رمضان نیز بر این وضعیت افزوده است. هرچند تلاش میشود تا پیش از آغاز فصل سرد، بخشی از این مشکلات برطرف شود، اما عبور موفق از زمستان نیازمند رعایت حداکثری مصرف بهینه از سوی همه مشترکان است.
درستکار همچنین با اشاره به بودجه انقباضی شرکت گاز در سال جاری، خاطرنشان کرد: در چنین شرایطی، تداوم اجرای پروژههای گازرسانی نیازمند مدیریت دقیق منابع و اولویتبندی طرحهاست.
در این دیدار، محبوبی مدیرکل بازرسی آذربایجانغربی نیز با قدردانی از عملکرد شرکت گاز استان، گفت: این شرکت در سالهای اخیر در حوزه خدماترسانی و توسعه گازرسانی عملکرد مطلوبی داشته است.
وی افزود: رویکرد بازرسی، حمایت از مدیران دستگاههای اجرایی در مسیر خدمترسانی است و هدف ما این است که مدیران احساس کنند مجموعه بازرسی پشتیبان آنان است، نه صرفاً به دنبال مچگیری.
مدیرکل بازرسی استان همچنین خواستار تدوین برنامهای زمانبندیشده از سوی شرکت گاز برای اجرای اهداف و پروژهها شد و گفت: اطلاع از این برنامهها، امکان حمایت مؤثرتر و نظارت هدفمندتر را برای مجموعه بازرسی فراهم خواهد کرد.