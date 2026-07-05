مدیرکل و رییس شورای هماهنگی راه وشهرسازی آذربایجان غربی گفت: ساماندهی ساخت‌وساز‌های غیرمجاز لازم و ضروری بوده و در این زمینه اقدامات لازم در سطح استان آغاز شده و این مساله زیر ذره بین راه وشهرسازی است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، پیمان آرامون در جلسه با لهون اسدی، مدیرکل دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی، اظهار داشت: تلاش می‌کنیم با هدایت این ساخت‌وساز‌ها به مسیر قانونی، زمینه بهره‌مندی آنها از خدمات فنی و نظارتی سازمان نظام مهندسی ساختمان فراهم شود.

وی تاکید کرد: جامعه مهندسی آذربایجان غربی همواره در کنار دولت و نظام بوده و این همراهی و مسئولیت‌پذیری شایسته تقدیر است.

مدیرکل و رییس شورای هماهنگی راه و شهرسازی آذربایجان‌غربی با تأکید بر ضرورت بهره‌گیری هرچه بیشتر از ظرفیت‌های تخصصی مهندسان، بیان کرد: نظارت عالیه پروژه‌های عمرانی توسط مهندسان دارای صلاحیت انجام می‌گیرد و بر همین اساس، دستگاه‌های اجرایی در اجرای پروژه‌های عمرانی دولتی ملزم به همکاری با سازمان نظام مهندسی ساختمان هستند.

آرامون با اشاره به پروژه‌های عمرانی استان، گفت: در حال حاضر ۱۰۷ پروژه در حوزه راه و مسکن آذربایجان غربی در دست اجراست که در اجرای طرح‌های نهضت ملی مسکن از ظرفیت علمی و تخصصی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان استفاده شده و این همکاری نقش مؤثری در ارتقای کیفیت فنی پروژه‌ها داشته است.

مدیرکل دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی نیز در این جلسه با تمجید از عملکرد سازمان نظام مهندسی ساختمان آذربایجان‌غربی، این استان را یکی از استان‌های پیشرو کشور در حوزه راه و شهرسازی دانست و بر لزوم انتقال تجربیات موفق آن به سایر استان‌ها تأکید کرد.

اسدی اظهار کرد: اقدامات ارزشمند و مؤثری در حوزه نظام مهندسی و راه و شهرسازی آذربایجان‌غربی انجام شده که شایسته است به عنوان الگو به سایر استان‌های کشور معرفی و تجربیات آن منعکس شود.

وی با اشاره به پروژه خانه مهندس، اظهار کرد: این طرح یکی از طرح‌های شاخص و پیشرو در کشور است و این پروژه می‌تواند الگویی برای سایر سازمان‌های نظام مهندسی باشد و نقش مهمی در توسعه خدمات رفاهی، فرهنگی و اجتماعی جامعه مهندسی ایفا کند.

مدیرکل دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی، توسعه خدمات هوشمند را از اولویت‌های وزارتخانه برشمرد و اظهار داشت: هوشمندسازی فرآیند‌ها باید با جدیت در سازمان‌های نظام مهندسی دنبال شود و آذربایجان‌غربی در اجرای سامانه جامع نظام مهندسی از استان‌های پیشرو کشور محسوب می‌شود.

وی با بیان اینکه بیش از ۶۳۰ هزار مهندس عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان در کشور هستند، افزود: جامعه مهندسی از حرفه‌ای‌ترین و کم‌خطاترین گروه‌های تخصصی کشور به شمار می‌رود و باید از این ظرفیت ارزشمند در توسعه کشور بهره بیشتری گرفت.

مدیرکل دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی بر حمایت از سرمایه‌گذاری در بخش ساختمان تأکید کرد و گفت: توسعه سرمایه‌گذاری در صنعت ساختمان باید با تسهیل فرآیند‌ها و حمایت از سرمایه‌گذاران همراه باشد.

اسدی مقابله با ساخت‌وساز‌های غیرمجاز را از اولویت‌های وزارتخانه دانست و اظهار کرد: هیأت‌های چهارنفره استانی بر اساس اختیارات قانونی خود می‌توانند با ابزار‌هایی مانند مدیریت ظرفیت اشتغال مهندسان، در ساماندهی این حوزه نقش‌آفرینی مؤثری داشته باشند.

وی همچنین از آمادگی وزارت راه و شهرسازی برای حمایت از راه‌اندازی مرکز داوری سازمان نظام مهندسی ساختمان آذربایجان‌غربی در صورت فراهم بودن زیرساخت‌های لازم خبر داد.

در پایان این نشست مدیرکل دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی با اهدای لوحی از مدیرکل و رییس شورای هماهنگی راه و شهرسازی آذربایجان‌غربی به پاس حمایت از مهندسان و اعضای سازمان نظام مهندسی ساختمان آذربایجان‌غربی تقدیر کرد.