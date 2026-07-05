مدیر کمیته بحران سازمان انتقال خون ایران به همراه مدیر شبکه ملی خون‌رسانی کشور، با هدف ارزیابی آمادگی بانک‌های خون بیمارستانی استان تهران، از تعدادی از مراکز درمانی پایتخت بازدید کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ به منظور ارزیابی بانک‌های خون بیمارستانی برای پوشش مراسم وداع، مدیر کمیته بحران سازمان انتقال خون ایران، به همراه شهرام شکرچی، مدیر شبکه ملی خون‌رسانی کشور پیش از ظهر امروز شنبه از بانک خون تعدادی از مراکز درمانی استان تهران بازدید کردند.

این بازدید با هدف بررسی میزان آمادگی بانک‌های خون بیمارستانی برای پوشش مراسم وداع با قائد شهید امت انجام شد.

در جریان این بازدید، بر تقویت ذخایر فرآورده‌های خونی و تسهیل دسترسی مراکز درمانی پایتخت به خون و فرآورده‌های مورد نیاز تأکید شد.

ارزیابی توان پاسخگویی اداره کل انتقال خون استان تهران به درخواست مراکز درمانی و بررسی وضعیت نگهداری فرآورده‌های خونی در بانک‌های خون بیمارستانی، از دیگر محورهای این بازدید بود.