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دانشگاه آزاد اسلامی با بهکارگیری تمامی ظرفیتهای تخصصی شبکه بهداشت و درمان خود، به میدان خدمترسانی به زائران امام شهید آمده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ شبکه درمان و سلامت دانشگاه آزاد اسلامی با سازماندهی بیش از ۲۲۰ نیرو امدادگر داوطلب و آمادهباش کامل بیمارستانهای وابسته، شبکهای گسترده از خدمات امدادی را در مراسم تشییع فراهم کرده است؛ از استقرار پلیکلینیک مجهز در مصلای تهران تا فعالیت تیمهای سیار در مسیرهای زائران، هدف اصلی پوشش کامل نیازهای پزشکی و فوریتهای درمانی در این رویداد ملی است.
جهادگران دانشگاه در خط مقدم
دانشجویان جهادگر و داوطلب دانشگاه آزاد اسلامی سهم ویژهای در اجرای برنامهها دارند و همزمان با برگزاری مراسم، با تجهیز به کولههای امدادی، در شهرهای تهران، قم و مشهد به ارائه خدمات درمانی سیار میپردازند.
این گروهها علاوه بر فعالیت در مراکز درمانی وابسته به دانشگاه و موکبهای ثابت، در میان جمعیت زائران نیز حضور یافته و خدمات اولیه پزشکی و امدادی را ارائه میدهند.
پشتیبانی شبکه درمان و سلامت دانشگاه از زائران
شبکه درمان و سلامت دانشگاه آزاد اسلامی برای پشتیبانی از زائران ساماندهی شده و بیمارستانهای فرهیختگان، بوعلی و امیرالمؤمنین (ع) در حالت آمادهباشند. در همین راستا، اداره کل توسعه خدمات سلامت دانشگاه آزاد اسلامی با سازماندهی بیش از ۲۲۰ امدادگر داوطلب، پزشک، پرستار و نیروهای بسیج دانشجویی، شبکهای از خدمات درمانی را در مسیرهای مختلف مراسم مستقر کرد.
همچنین کلینیکهای درمانی، تیمهای فوریت پزشکی، تجهیزات مدیریت بحران و هماهنگی با اورژانس، هلالاحمر و مراکز درمانی شهر برای پوشش کامل خدمات سلامت پیشبینی شد.
در کنار این شبکه سیار، دو درمانگاه جهادی نیز با مشارکت اعضای هیئتعلمی، پزشکان، دندانپزشکان و نیروهای داوطلب دانشگاه در باغموزه دفاع مقدس و مجتمع صدرزاده راهاندازی شده تا از آغاز مراسم تا پایان آن، خدمات پزشکی، دندانپزشکی، دارویی و درمانی را به زائران و عزاداران ارائه دهند.
راهاندازی پلیکلینیک خدمات امدادی در مصلی
یکی از مهمترین اقدامات درمانی دانشگاه، راهاندازی پلیکلینیک شهید دکتر طهرانچی در محدوده مصلای بزرگ تهران است. این مرکز با مشارکت دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران، بسیج اساتید، گروههای جهادی و کادر درمان، خدماتی همچون ویزیت عمومی، خدمات دندانپزشکی، درمان گرمازدگی، پانسمان، بخیه، کنترل فشارخون، مراقبت از بیماران قلبی و تجهیزات احیای قلبی را به زائران ارائه میدهد.