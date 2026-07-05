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معاون بهداشت، درمان و توانبخشی جمعیت هلالاحمر گفت: تیمهای بهداشت و درمان اضطراری این جمعیت از ۱۵ استان کشور با استقرار در نقاط مختلف محل برگزاری مراسم، خدمات درمانی، مراقبتهای بهداشتی و پشتیبانی سلامت را بهصورت مستمر به هموطنان ارائه کردند.
به گزارش خبرگزاری صداو سیما حمیدرضا دهقان معاون بهداشت، درمان و توانبخشی جمعیت هلالاحمر گفت: با برنامهریزی مناسب، استقرار هدفمند تیمهای درمانی و هماهنگی مطلوب میان بخشهای مختلف جمعیت هلالاحمر، خدمات سلامت بدون وقفه و با کیفیت مطلوب به مراجعان ارائه می شود.
وی با اشاره به تقویت زیرساختهای درمانی در محل برگزاری مراسم تصریح کرد: بیمارستان صحرایی معاونت بهداشت، درمان و توانبخشی جمعیت هلالاحمر استان تهران در دانشگاه صنعتی شریف مستقر و با تجهیز کامل بخشهای تخصصی و حضور تیمهای درمانی، بهعنوان یکی از ظرفیتهای پشتیبان درمانی مراسم در آمادهباش کامل قرار گرفت تا در صورت بروز هرگونه حادثه احتمالی، خدمات تخصصی مورد نیاز را در سریعترین زمان ممکن ارائه کند.
دهقان از اقدامات نظارتی حوزه دارو و درمان خبر و ادامه داد: کارشناسان دارو و درمان جمعیت هلالاحمر استان تهران نیز با حضور در مصلای امام خمینی (ره)، تمامی داروها و تجهیزات پزشکی موجود در کیفهای کمکهای اولیه را از نظر سلامت، تاریخ مصرف، کامل بودن اقلام و رعایت استانداردهای نگهداری مورد پایش و ارزیابی قرار دادند تا خدمات فوریتهای پزشکی با حداکثر کیفیت و آمادگی در اختیار عزاداران قرار گیرد.
وی افزود: علاوه بر پوشش درمانی محل برگزاری مراسم، تیمهای بهداشت و درمان اضطراری در سایر نقاط پشتیبانی نیز فعال بودند که از جمله میتوان به استقرار تیمهای بهداشت و درمان اضطراری جمعیت هلالاحمر استانهای اصفهان، البرز، تهران، فارس، زنجان، سمنان، قزوین، گلستان، گیلان، مازندران، مرکزی، همدان، چهارمحال و بختیاری و لرستان در اردوگاههای اسکان اضطراری اشاره کرد؛ تیمهایی که با راهاندازی درمانگاه موقت و تأمین تجهیزات و اقلام دارویی، بهصورت شبانهروزی خدمات پزشکی، مراقبتهای اولیه و پایش سلامت نیروهای عملیاتی، امدادگران، نجاتگران، داوطلبان و افراد اسکانیافته را بر عهده داشتند.
معاون بهداشت، درمان و توانبخشی جمعیت هلالاحمر با قدردانی از تلاش تمامی نیروهای درمانی، امدادی و داوطلبان حاضر در این عملیات تصریح کرد: خدمترسانی به عزاداران تا پایان مراسم با حضور تیمهای بهداشت و درمان اضطراری ادامه خواهد داشت و تمامی ظرفیتهای تخصصی جمعیت هلالاحمر برای حفظ سلامت هموطنان، ارائه خدمات درمانی بهموقع و ارتقای آمادگی عملیاتی در حالت آمادهباش کامل قرار دارد.