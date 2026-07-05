به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، هر گرم طلای ۱۸ عیار امروز در بازار مشهد با افزایش ۱۱۰ هزار تومانی قیمت نسبت به ظهر دیروز، ۱۷ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان خرید و فروش شد.

هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم و جدید نیز به ترتیب بدون تغییر قیمت و با یک میلیون تومان افزایش قیمت، به ترتیب ۱۷۸ میلیون و ۱۷۴ میلیون تومان به فروش رسید.

هر قطعه نیم سکه بهار آزادی هم بدون تغییر قیمت، ۹۳ میلیون تومان به فروش رسید.

ربع سکه هم با یک میلیون تومان کاهش نرخ، ۵۳ میلیون تومان فروخته شد.

هر گرم نقره عیار ۹۹۵ هم بدون تغییر قیمت در بازار مشهد ۳۷۰ هزار تومان داد و ستد شد.