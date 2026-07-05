به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ، نادر مکاری گفت: سامانه بالن می‌تواند محموله‌های مخابراتی و سنجشی را حمل کند و این سامانه در پژوهشگاه فضایی وزارت ارتباطات ساخته شده است/

وی افزود: سامانه بالن یک سامانه کاملا بومی است و سکوی این سامانه در پژوهشکده تبریز و بالن در پژوهشکده حمل ونقل توسعه داده شده است/

وی در ادامه به کاربرد‌های سامانه اشاره کرد و گفت: این سامانه به عنوان یک سامانه سنجشی برای پایش و همچنین شبکه اختصاصی در مدیریت بحران قابل استفاده است/

مکاری در ادامه گفت:این سامانه در مراسم وداع قائد شهید به عنوان سامانه کمکی استفاده شد و کل فضای مصلی را پوشش داد و خدمت رسانی را انجام داد/

وی تاکید کرد: این سامانه بعد از پژوهشگاه فضایی که بمباران شد، احیا شد و خدمت رسانی را انجام داد.