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رئیس پژوهشگاه فضایی ایران گفت: برای مراسم وداع قائد شهید از بالن پایشی جهت پایش و سنجش استفاده شد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ، نادر مکاری گفت: سامانه بالن میتواند محمولههای مخابراتی و سنجشی را حمل کند و این سامانه در پژوهشگاه فضایی وزارت ارتباطات ساخته شده است/
وی افزود: سامانه بالن یک سامانه کاملا بومی است و سکوی این سامانه در پژوهشکده تبریز و بالن در پژوهشکده حمل ونقل توسعه داده شده است/
وی در ادامه به کاربردهای سامانه اشاره کرد و گفت: این سامانه به عنوان یک سامانه سنجشی برای پایش و همچنین شبکه اختصاصی در مدیریت بحران قابل استفاده است/
مکاری در ادامه گفت:این سامانه در مراسم وداع قائد شهید به عنوان سامانه کمکی استفاده شد و کل فضای مصلی را پوشش داد و خدمت رسانی را انجام داد/
وی تاکید کرد: این سامانه بعد از پژوهشگاه فضایی که بمباران شد، احیا شد و خدمت رسانی را انجام داد.