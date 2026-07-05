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یک متخصص زنان و زایمان، از مادران باردار خواست برای سلامت جنین، حتما به توصیههای پزشکی گوش دهند و آنها را عمل کنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ بهناز انصاری متخصص زنان و زایمان، با اشاره به تمایل مادران باردار برای حضور در مراسم و تجمعات، گفت: با توجه به حساسیتهای فیزیولوژیک این دوران، اولین و حیاتیترین اصل برای مادران، «هیدراتاسیون» یا آبرسانی مداوم به بدن است. کمآبی بدن میتواند منجر به سرگیجه، افت فشار و ضعف شدید شود؛ بنابراین مادران باید در تمام طول مسیر، دسترسی مداوم به آب و مایعات کافی داشته باشند و از ماندن در ازدحام جمعیت که جریان هوا را محدود میکند، جداً خودداری کنند.
وی با اشاره به ریسک بیماریهای تنفسی افزود: تجمعهای گسترده بستر مناسبی برای انتقال سریع بیماریهای ویروسی هستند که سلامت مادر و جنین را به چالش میکشد. توصیه اکید این است که مادران علاوه بر رعایت فاصله فیزیکی، از حضور طولانیمدت در کانون شلوغیها پرهیز کرده و پروتکلهای پیشگیرانه را جدی بگیرند.
این متخصص زنان و زایمان در خصوص چالشهای پیادهروی، گفت: خستگی عضلانی و فشار به سیستم گردش خون از چالشهای اصلی است. استفاده از «جوراب واریس» جهت جلوگیری از تورم پاها و بهبود بازگشت خون وریدی ضروری است. همچنین پس از هر دوره فعالیت، حداقل دو ساعت استراحت در محیطی آرام و با تهویه مناسب الزامی است تا بدن فرصت کافی برای بازیابی انرژی داشته باشد.
انصاری خاطرنشان کرد: همراه داشتن داروهای ضروری تجویزشده توسط پزشک یک اصل همیشگی است. همچنین آگاهی از محیط پیرامون حیاتی است؛ در صورت بروز علائمی همچون احساس سنگینی، تپش قلب غیرعادی یا هرگونه ناراحتی، مادران باردار نباید منتظر بازگشت به خانه بمانند و باید فوراً به همکاران مامایی و تیمهای درمانی مستقر در محل مراجعه کنند تا از بروز عوارض جدی جلوگیری شود.