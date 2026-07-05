هم‌زمان با نخستین شب آیین بدرقه مردمی امام شهید، آیین «نماز فرشته‌ها» شامگاه ۱۳ تیر ۱۴۰۵ در قالب برنامه‌های کمیته خانواده، کودک و نوجوان آیین وداع و تشییع امام قائد، در مصلی امام خمینی (ره) تهران و همزمان در سراسر کشور برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ هم‌زمان با نخستین شب آیین بدرقه مردمی امام شهید، آیین «نماز فرشته‌ها» شامگاه ۱۳ تیر ۱۴۰۵ در قالب برنامه‌های کمیته خانواده، کودک و نوجوان آیین وداع و تشییع امام قائد، در مصلی امام خمینی (ره) تهران و همزمان در سراسر کشور برگزار شد. این آیین که با حضور بیش از ۵۰۰ دختر تازه‌مکلف در کنار پیکر مطهر امام شهید برگزار شد، بازآفرینی مراسم جشن تکلیف دختران دانش‌آموز با حضور رهبر انقلاب در سال ۱۴۰۱ بود.

مسئولیت کمیته خانواده، کودک و نوجوان آیین بدرقه مردمی امام شهید برعهده کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان است و «نماز فرشته‌ها» به‌عنوان یکی از برنامه‌های شاخص این کمیته، با هدف فراهم‌کردن زمینه حضور معنوی دختران تازه‌مکلف و خانواده‌ها در این آیین طراحی و اجرا شد.

آیین «نماز فرشته‌ها» همزمان با نماز مغرب و عشا در مصلی امام خمینی (ره) تهران و نیز در نقاط مختلف کشور برگزار شد.

مراسم تهران به امامت حجت‌الاسلام والمسلمین محمدجواد حاج‌علی‌اکبری اقامه شد و به‌صورت زنده از شبکه‌های دو و پویا سیما پخش شد.

اقامه «نماز فرشته» با ابتکار کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان اجرا شد.

کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در قالب مسئولیت کمیته خانواده، کودک و نوجوان، در طول برگزاری آیین بدرقه مردمی امام شهید، مجموعه‌ای از برنامه‌های فرهنگی، تربیتی و خدماتی را برای کودکان، نوجوانان و خانواده‌ها تدارک دیده است.