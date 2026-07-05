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سازمان عملیات تجارت دریایی انگلیس (UKMTO) اعلام کرد یک حادثه دریایی در فاصله ۳۰ مایلی دریایی جنوبغربی بندر الحدیده یمن رخ داده است.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ سازمان عملیات تجارت دریایی انگلیس (UKMTO) اعلام کرد یک حادثه دریایی در فاصله ۳۰ مایلی دریایی جنوبغربی بندر الحدیده یمن رخ داده است.
این سازمان تاکنون جزئیات بیشتری درباره ماهیت حادثه یا عوامل دخیل در آن منتشر نکرده است.
چند روز پیش نیز مرکز یادشده از وقوع حادثهای مشابه در نزدیکی بندر بالحاف یمن خبر داده بود.