فرماندار اهواز از اعزام گسترده کاروان‌های مردمی به همراه نیرو‌های امدادی، عملیاتی و پشتیبانی از این شهرستان به مقصد تهران جهت شرکت در آیین وداع و تشییع پیکر مطهر رهبر شهید خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان خوزستان، علی بویری با تسلیت ایام سوگواری حضرت امام حسین (ع) و گرامیداشت یاد و خاطره شهدا بیان کرد: کاروان‌های مردمی با همراهی نیرو‌های امدادی، عملیاتی و پشتیبانی جهت شرکت در مراسم وداع و تشییع به تهران اعزام شدند.

وی با اشاره به مشارکت سایر بخش‌ها در این اعزام افزود: علاوه بر گروه‌های مردمی، برخی از شرکت‌ها نیز تعداد قابل توجهی از کارکنان خود را برای حضور در این مراسم به تهران اعزام کردند.

بویری با بیان اینکه تمهیدات لازم برای پشتیبانی، اسکان و برگزاری آیین‌های فرهنگی و عزاداری اندیشیده شده تصریح کرد: با دستور استاندار خوزستان به عنوان رییس ستاد استانی، تشکیل کمیته‌ها، برنامه‌ریزی و تقسیم کار انجام شد، در شهرستان اهواز نیز ستاد اعزام به ریاست فرمانداری و با دبیری سپاه نواحی امام علی (ع) و امام حسین (ع) شرق و غرب اهواز، هماهنگی‌های لازم را به عمل آورده است.

فرماندار اهواز درباره فرآیند ثبت‌نام و خدمات پشتیبانی گفت: ثبت‌نام شرکت‌کنندگان از طریق مساجد، پایگاه‌های بسیج و گروه‌های جهادی صورت گرفت، همچنین هماهنگی‌های لازم برای تدارکات تغذیه و اسکان در مناطق ۲۰ و ۱۵ شهرداری تهران انجام شده و شهرداری کلان‌شهر اهواز نیز به عنوان معین شهرداری تهران در این حوزه همکاری می‌کند.

بویری از برنامه‌ریزی گسترده برای اعزام جمعیت قابل توجهی از ساکنان این شهرستان به مراسم وداع و تشییع پیکر مطهر رهبر شهید خبر داد و اعلام کرد: بیش از ۱۵۰ دستگاه اتوبوس و خودروی ون برای این منظور تجهیز شده است.

فرماندار اهواز عنوان کرد: با حمایت مستقیم استاندار خوزستان اقدامات لازم در ۲ حوزه اصلی نقلیه و حمل‌ونقل و پشتیبانی انجام شده و تمام امکانات مورد نیاز پس از برآورد دقیق، تامین شد.

وی با اشاره به تنوع گروه‌های اعزامی افزود: اقشار مختلف جامعه از جمله دانشگاهیان، دانشجویان، بسیجیان و نیرو‌های سپاه نواحی امام علی (ع) و امام حسین (ع) برای حضور در این مراسم از اهواز اعزام شدند.

بویری با بیان اینکه هماهنگی‌های لازم برای اعزام گروه‌های شاخص از مساجد، موسسات فرهنگی و ساکنان مناطق کمتر توسعه‌یافته انجام شده و این کاروان‌ها به‌صورت نوبتی طی روز‌های گذشته، امروز و فردا شب عازم تهران خواهند شد ادامه داد: مراسم بدرقه زایران شب گذشته با محوریت ناحیه مقاومت بسیج امام علی (ع) و با همکاری فرمانداری، در جوار مزار شهید گمنام برگزار شد که این برنامه طبق دستور استاندار خوزستان تنظیم و اجرا شد.

مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب از ساعت ۶ صبح روز دوشنبه، ۱۵ تیرماه در تهران آغاز خواهد شد.