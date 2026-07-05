نجات جان ۴۰ مسافر اتوبوس لرستان از کام مرگ
فرمانده انتظامی استان لرستان گفت: در پی بروز حریق مرگبار در یکدستگاه اتوبوس ولوو در آزادراه پل زال، حضور بهموقع و اقدام فداکارانه مأموران پلیس راه استان ، مانع از وقوع فاجعهای انسانی برای ۴۰ سرنشین این اتوبوس شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان،
سردار محمدرضا هاشمیفر در تشریح جزئیات این حادثه اظهار کرد: ساعت ۳ و ۲۰ دقیقه بامداد امروز یکشنبه ۱۴ تیرماه همزمان با ایام تشییع رهبر شهید، یکدستگاه اتوبوس ولوو که حامل ۴۰ تن از دلدادگان و ارادتمندان برای شرکت در مراسم تشییع بود، در حین تردد از مسیر جنوب به شمال آزادراه پل زال - خرمآباد، در داخل تونل "اثر دو" دچار نقص فنی شدید و حریق ناگهانی می شود.
وی گفت:در آن لحظات بحرانی که دود غلیظ و سمی تمام فضای تونل را فرا گرفته و مسافران در محاصره آتش و گازهای سمی گرفتار شده بودند، همکاران جانبرکف که جهت تأمین امنیت محور و خدمترسانی به زائران در آمادهباش کامل بودند در صحنه حاضر شدند.
فرمانده انتظامی لرستان با تأکید بر روحیه فداکاری نیروهای پلیس خاطرنشان کرد: مأموران ما بدون لحظهای تردید، با نادیده گرفتن خطرات جانی و در میان دود و آتش، عملیات تخلیه و نجات را آغاز و تمامی ۴۰ سرنشین اتوبوس که دچار مشکلات حاد تنفسی شده بودند، در اقدامی سریع و با همکاری خودروهای سازمانی پلیس و خودروهای عبوری، به محل امن و پایگاههای اورژانس منتقل شدند.
سردار هاشمی فر گفا: همچنین برای جلوگیری از انسداد مسیر و حوادث ثانویه، اتوبوس سوخته با تلاش بیوقفه همکاران از مسیر سوارهرو خارج و با هماهنگی های صورت گرفته یکدستگاه اتوبوس جایگزین و مسافران در صحت و سلامت به سفر خود ادامه دادند .
وی با بیان اینکه در این اقدام رئیس پلیس راه استان و چند نفر دیگر از همکاران فداکار دچار مشکلات تنفسی شده که هم اکنون تحت درمان هستند تصریح کرد؛ این سربازان وطن، نه تنها حافظان نظم و امنیت، بلکه جانفدایان ملت عزیز هستند. برای ما، جان حتی یک هموطن به قیمت تمام هستیمان میارزد و افتخار میکنیم که در مسیر خدمت به مردم، از هیچ تلاشی فروگذار نکردهایم. پلیس همواره با اقتدار و ایثار، در کنار مردم بوده، هست و خواهد ماند.