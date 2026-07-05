به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ مدیرعامل شرکت برق منطقه‌ای باختر گفت: صنعت برق برای جبران ناترازی تولید و مصرف، ۱۴ برنامه محوری را با هدف افزایش تولید و مدیریت مصرف برق در دستور کار قرار داده است.

داودآبادی در گفت‌وگو با خبرگزاری صداوسیمای استان مرکزی افزود: در بخش افزایش تولید، توسعه نیروگاه‌های خورشیدی با سرعت دنبال شده و ظرفیت تولید برق پاک خورشیدی در استان مرکزی به ۷۷۱ مگاوات رسیده است که جهشی قابل توجه در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر به شمار می‌رود.

وی با اشاره به اهمیت مدیریت مصرف اظهار کرد: همزمان با افزایش دمای هوا، پویش «۲۵ درجه؛ ایران همدل» با هدف فرهنگ‌سازی برای مصرف بهینه برق اجرا شده و همراهی مردم در تنظیم دمای وسایل سرمایشی روی ۲۵ درجه و رعایت نکات مدیریت مصرف، نقش مؤثری در کاهش فشار بر شبکه برق و تأمین برق پایدار خواهد داشت.

مدیرعامل شرکت برق منطقه‌ای باختر از مشترکان خانگی، اداری، تجاری و صنعتی خواست با مشارکت در این پویش، صنعت برق را در عبور موفق از روزهای اوج مصرف یاری کنند تا آثار ناترازی برق به حداقل برسد.