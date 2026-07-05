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نشست ستادی شرکت مدیریت منابع آب ایران با هدف تضمین تأمین و توزیع پایدار آب در مراسم تشییع پیکر رهبر شهید و قائد امت برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ شرکت مدیریت منابع آب ایران در راستای آمادگی برای برگزاری مراسم تشییع پیکر رهبر شهید و قائد امت، نشست ویژه هماهنگی برای پیشبینی تدابیر لازم برای تأمین و توزیع پایدار آب برگزار کرد.
در این جلسه که به صورت ویدیو کنفرانس با حضور مدیران عامل شرکتهای آب منطقهای و آبفای استان قم و جمعی از مدیران بخشهای عملیاتی و فنی این دو شرکت برگزار شد، محور اصلی گفتوگوها بر «پیشبینی تقاضا» و «آمادهسازی زیرساختها» استوار بود.
در این نشست، بر ضرورت پایش لحظهای شبکه، نگهداری مخازن آب در بالاترین تراز و آمادگی واحدهای تعمیر و نگهداری برای رفع سریع خرابیها و همچنین مدیریت هوشمند مصرف در کل مسیر تشییع تأکید شد.
شرکت مدیریت منابع آب ایران اعلام کرد که همه تدابیر لازم برای پاسخگویی به نیازهای آبی در این ایام پیشبینی شده و تیمهای عملیاتی در حالت آمادهباش کامل قرار دارند تا توزیع بیوقفه و پایدار آب در سرتاسر مسیر تضمین شود.
همچنین با توجه به حضور و شرکت میلیونی عاشقان و زائران آن رهبر عزیز و فرزانه در این مراسم، دستورالعملهای لازم جهت جلوگیری از بروز هرگونه اختلال در تامین و توزیع آب ابلاغ شد.