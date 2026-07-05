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نماینده مردم اهواز، کارون، باوی و حمیدیه در مجلس شورای اسلامی با اشاره به تشییع پرشور پیکر رهبر شهید، این حضور را نه فقط یک رویداد ملی، بلکه نشانه عزم جهانی برای مقابله با استکبار دانست و بر لزوم خونخواهی از آمریکا و پیگیری حقوقی جنایتهای آن تاکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان خوزستان، مجتبی یوسفی با اشاره به استقبال تاریخی از ورود حضرت امام (ره) در ۱۲ بهمن و بدرقه عظیم ایشان در سالهای بعد، تشییع امروز رهبر شهید را واقعهای تلخ، اما غرورآفرین دانست و اظهار کرد: این غم، غم پشیمانی نیست؛ غمی از جنس ایستادگی و مقاومت یک ملت است که با اقتدار، پیکر رهبر خود را بدرقه میکند.
وی به نقش بیبدیل رهبر شهید در ۴۷ سال اخیر و بهویژه دوران رهبری ایشان، اشاره کرد و افزود: در شرایطی که جنگ، تحریم، فتنه و کودتاهای متعدد، بسیاری از کشورها را به تجزیه کشانده، رهبر ما با مدیریت الهی خود، ایران را مقتدر و یکپارچه نگه داشت. این مساله حتی از زبان سناتورها و رسانههای غربی مانند بیبیسی نیز تایید شده است.
یوسفی با انتقاد از عملکرد دستگاه قضایی در قبال جنایتهای آمریکا، گفت:ای کاش سال پیش، زمانی که رهبر معظم انقلاب بر تشکیل پرونده جنایتهای آمریکا تاکید کردند، این کار عملی میشد. اگر آن روز برای ترور دانشمندان هستهای و تهدیدات نظامی، پروندهای در محافل بینالمللی تشکیل میشد، امروز شاهد این وقاحت و جنایتگری آمریکا نبودیم.
نماینده مردم اهواز، کارون، باوی و حمیدیه در مجلس شورای اسلامی با اشاره به شهادت بیش از هزار نفر از هموطنان در حوادث اخیر، تاکید کرد: ما با آمریکا پدرکشتگی داریم و خونخواهی از این جنایتکار، حق ملت ایران است. البته راه این خونخواهی، پیگیری حقوقی و بینالمللی است، نه اقدامات احساسی.
یوسفی به سادهزیستی و مردمداری رهبر شهید اشاره کرد و گفت: ایشان در طول حیات خود هرگز اجازه ندادند مجسمه یا تصویری از ایشان نصب شود و حتی نام خود را از برنامههای عمومی حذف میکردند. این مظلومیت در عین اقتدار، نشانه یک مجاهد الهی بود که در نهایت با خانواده خود به شهادت رسید.
وی از مردم خواست تا با حضور گسترده در مراسم تشییع، پاسخ محکمی به دشمنان دهند و گفت: همانطور که حضور ۱۰ میلیونی مردم در بدرقه امام (ره) تاریخساز شد، امروز نیز این حضور، کابوسی برای دشمنان خواهد بود. مردم ایران باید بدانند که این کشور متعلق به همه ایرانیان است و مسئولان نیز موظف به پاسخگویی به دغدغههای معیشتی آنها بدون تکلف هستند.
یوسفی در پایان با اشاره به درخواست برخی کشورها برای برگزاری مراسم تشییع، بیان کرد: گرچه محدودیتها اجازه نمیدهد که در همه شهرها این مراسم برگزار شود، اما حضور میلیونی مردم در تهران و سایر شهرها، یک رفراندوم عملی برای تأیید چند دهه مجاهدت رهبر شهید و تجدید میثاق با آرمانهای انقلاب است. این تشییع، رستاخیز آزادگان جهان در مقابل استکبار جهانی و آمریکای خبیث خواهد بود و بیتردید، برکت شهادت ایشان، استکبارستیزی را در جهان تقویت میکند.