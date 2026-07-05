معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت نیرو با تأکید بر نقش راهبردی رهبر شهید انقلاب در توسعه صنعت آب و برق کشور گفت: با هدایت‌ها و تأکیدات ایشان، امروز ایران در ساخت تجهیزات نیروگاهی به بیش از ۹۷ درصد خودکفایی رسیده و ظرفیت نصب‌شده برق کشور از ۱۳ هزار مگاوات در ابتدای دوران رهبری ایشان به حدود ۱۰۰ هزار مگاوات افزایش یافته است.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما یزدان‌رضایی، معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت نیرو، در حاشیه مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب در مصلای بزرگ امام خمینی (ره) اظهار کرد: یاد و خاطره مرد بزرگی را گرامی می‌داریم که دلسوزترین و پیگیرترین فرد برای بالندگی و توسعه کشور بود. با شناختی که طی دهه‌های گذشته و در ارتباط با مدیران ارشد کشور و صنعت آب و برق از نزدیک داشتم، معتقدم هیچ‌کس به اندازه ایشان دغدغه پیشرفت و توسعه ایران را نداشت.

وی گفت: زمانی که رهبری ایشان آغاز شد، ظرفیت نصب‌شده برق کشور حدود ۱۳ هزار مگاوات بود و امروز این ظرفیت به حدود ۱۰۰ هزار مگاوات رسیده است. این رشد چشمگیر، حاصل درایت، حمایت‌ها و پیگیری‌های مستمر رهبر شهید انقلاب در توسعه زیرساخت‌های کشور است.

معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت نیرو افزود: ایشان حتی پیش از آغاز تحریم‌های گسترده، همواره بر ضرورت خودکفایی در حوزه‌های زیربنایی تأکید داشتند و معتقد بودند کشور باید در صنایع راهبردی به توان داخلی متکی باشد.

وی ادامه داد: نتیجه این نگاه راهبردی آن است که امروز جمهوری اسلامی ایران در زمره معدود کشورهای سازنده تجهیزات نیروگاهی قرار دارد و در زمینه طراحی، ساخت تجهیزات و احداث نیروگاه‌ها به بیش از ۹۷ درصد خودکفایی واقعی دست یافته است.

یزدان‌رضایی با اشاره به تحولات صنعت آب کشور اظهار کرد: توسعه زیرساخت‌های آب نیز مرهون همین نگاه آینده‌نگرانه بود. در ابتدای دوران رهبری ایشان تنها ۴۰ تصفیه‌خانه آب در کشور وجود داشت، اما امروز این تعداد به ۲۸۳ تصفیه‌خانه رسیده است.

وی افزود: همچنین تعداد تصفیه‌خانه‌های فاضلاب از ۲۷ واحد به بیش از ۲۸۰ واحد افزایش یافته و تعداد سدهای بزرگ و ملی کشور نیز از ۲۹ سد به حدود ۲۹۰ سد رسیده است. شکل‌گیری فرهنگ ساخت سدهای بزرگ در کشور نیز با حمایت و پشتیبانی رهبر شهید انقلاب شتاب گرفت.

معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت نیرو خاطرنشان کرد: آخرین توفیق حضور در محضر رهبر شهید انقلاب، بهمن‌ماه سال ۱۴۰۳ و در جریان ارائه گزارش برنامه‌های مدیریت مصرف، مدیریت پیک و آمادگی صنعت آب و برق برای عبور از تابستان ۱۴۰۴ بود.

وی گفت: آنچه بیش از هر چیز برای من به عنوان یکی از مدیران صنعت برق شگفت‌انگیز بود، اشراف کامل و دقت نظر ایشان نسبت به جزئیات پروژه‌های صنعت برق بود؛ به‌گونه‌ای که هنگام طرح نام نیروگاه‌های مختلف، تاریخ آغاز ساخت و مشخصات آنها را با دقت یادآوری می‌کردند.

یزدان‌رضایی افزود: در همان جلسه، رهبر شهید انقلاب تأکید کردند که کلید حل ناترازی در بخش آب و برق، مدیریت مصرف است. این رهنمود مسیر تدوین راهکارهای دقیق‌تر را برای وزارت نیرو هموار کرد.

وی تصریح کرد: به برکت این رهنمودها و همراهی مردم، امروز نسبت به سال گذشته، هم در حوزه آب و هم در حوزه برق، مدیریت مصرف و بهینه‌سازی مصرف با موفقیت بیشتری دنبال شده است؛ هرچند همچنان برای دستیابی به شرایط مطلوب، باید این مسیر را با جدیت ادامه دهیم.