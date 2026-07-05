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مدیر ارتباطات و امور بینالملل شرکت بهره برداری مترو تهران و حومه اعلام کرد: با پایان یافتن مراسم نماز وداع و خروج تدریجی مشتاقان از این آیین باشکوه؛ ترافیک سنگین مسافری در ایستگاههای مترو تخلیه شده است و شبکه مترو در وضع عادی قرار دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما از شرکت بهره برداری مترو تهران و حومه؛ هادی زند با اشاره به ازدحام گسترده جمعیت در مراسم بدرقه پیکر رهبر شهید اظهار کرد:هم اینک تمامی خطوط و ایستگاههای شبکه مترو بدون هرگونه محدودیت در تمامی خطوط هفتگانه و تمام ایستگاههای فعال، بدون کوچکترین محدودیتی در حال انجام است و قطارها طبق برنامه زمان بندی عادی مسافران را جابهجا میکنند.
زند با تأکید بر اینکه پیشازاین برخی ایستگاههای پرتردد صرفاً برای تخلیه مسافر فعال بودند، خاطرنشان کرد: هماکنون همه ایستگاهها هم برای ورود و هم برای خروج مسافر باز هستند و شهروندان میتوانند بدون دغدغه از خدمات مترو استفاده کنند.
مدیر ارتباطات مترو از همکاری و صبوری شهروندان در ساعات اوج ترافیک قدردانی کرد و گفت: تیم بهرهبرداری مترو با تمام توان آماده خدمترسانی شبانه روزی به زائران و شهروندان تهرانی است.