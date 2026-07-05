همزمان با افزایش تردد در محورهای شرق استان تهران، موکب‌های مستقر در شهرهای بومهن و پردیس با همکاری نیروهای مردمی و دستگاه‌های خدمات‌رسان، اقدام به ارائه خدمات پذیرایی و رفاهی به مسافران و زائران عبوری کردند.

ارائه خدمات پذیرایی و رفاهی به مسافران عبوری در موکب‌های بومهن و پردیس

ارائه خدمات پذیرایی و رفاهی به مسافران عبوری در موکب‌های بومهن و پردیس

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، همزمان با افزایش تردد در محورهای منتهی به تهران، موکب‌های مستقر در شهرهای بومهن و پردیس با مشارکت نیروهای مردمی و دستگاه‌های خدمات‌رسان، خدمات پذیرایی و رفاهی به مسافران و زائران عبوری ارائه کردند.

در این موکب‌ها، اقلام پذیرایی، آب آشامیدنی، نوشیدنی و سایر خدمات مورد نیاز در اختیار مسافران قرار گرفت و عوامل اجرایی برای تسهیل توقف و استراحت کوتاه‌مدت آنان همکاری کردند.

بر اساس اعلام برگزارکنندگان، این خدمات با هدف رفاه حال مسافران عبوری و تسهیل سفر آنان ارائه شد و تا پایان زمان پیش‌بینی‌شده ادامه خواهد داشت.