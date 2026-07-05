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عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با اشاره به حضور گسترده و میلیونی مردم در مراسم وداع و اقامه نماز بر پیکر رهبر شهید، این حضور را بیسابقه و تأثیرگذار در سطح منطقه و جهان دانست و گفت: این رخداد پیام روشنی از اقتدار ملت ایران و جایگاه راهبردی آن در معادلات بینالمللی دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، فداحسین مالکی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با اشاره به بازتابهای رسانهای این مراسم گفت: حضور میلیونی مردم در این چند روز، بهویژه در مراسم اقامه نماز بر پیکر مطهر رهبر شهید، در سطح گستردهای مورد توجه رسانههای خارجی قرار گرفت، هرچند برخی رسانهها تلاش داشتند این صحنههای باشکوه و سرنوشتساز را محدود یا کمرنگ جلوه دهند، اما در عمل نتوانستند مانع انعکاس واقعی این حضور عظیم شوند.
نماینده مردم زاهدان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در دنیای امروز و عصر انفجار اطلاعات، امکان پنهانسازی چنین رویدادهای عظیمی وجود ندارد و ملت ایران بار دیگر قدرت اجتماعی و انسجام خود را به نمایش گذاشت.
حضور بیسابقه مهمانان خارجی و پیام منطقهای مراسم
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با اشاره به حضور مهمانان خارجی در این مراسم اظهار داشت: حضور بیسابقه مقامات و شخصیتهای خارجی در مراسم تکریم این رهبر شهید، نشاندهنده جایگاه تأثیرگذار ایشان در تاریخ معاصر است. این حضور پیام مهمی برای ملتهای آزاده و کشورهای اسلامی داشت و نشان داد اگر انسان اشرف مخلوقات است میتواند در معادلات سیاسی جایگاه واقعی کشور خود را حفظ کند؛ به بیانی با اتکا به ظرفیتهای الهی و ملی، میتوان در معادلات سیاسی و بینالمللی نقشآفرین بود.
اعتراف رهبران خارجی به نقش راهبردی رهبر شهید
مالکی با اشاره به دیدارهای حاشیهای با برخی مقامات خارجی گفت: در ملاقاتهای کوتاه، رهبران خارجی به نبوغ فرماندهی امام شهید بزرگوار در دوران جنگ و همچنین نقش ایشان در انسجام ملی پس از شهادت اذعان داشتند. حتی یکی از رؤسای کشورهای مهم منطقه در گفتوگویی غیررسمی عنوان کرد که حضور در ایران برای او فرصتی برای آشنایی با ملت هوشمند ایران و الگوهای مدیریتی و مقاومت این رهبر شهید بوده است.
استقبال کمنظیر مردم؛ نشانه جایگاه فراملی رهبر شهید
این نماینده مردم در مجلس دوازدهم تصریح کرد: استقبال گسترده مردم از مراسم وداع، بیانگر جایگاه ویژه این رهبر شهید نه تنها در ایران بلکه در میان ملتهای منطقه است؛ جایگاهی که بر اساس نقشآفرینی در تحولات منطقهای و مقابله با رژیم صهیونیستی و آمریکا شکل گرفته است.
مالکی با تأکید بر اهمیت وحدت ملی اظهار داشت: ملت ایران در شرایط حساس کنونی بار دیگر انسجام و همبستگی خود را نشان دادند و این موضوع میتواند فصل جدیدی در تقویت انسجام ملی در برابر هرگونه توطئه باشد. هنوز شرایط منطقه بهطور کامل به ثبات نرسیده و در چنین شرایطی، انسجام ملی مهمترین رمز موفقیت کشور است. این وحدت، فصل جدیدی از انسجام ملی در برابر هرگونه توطئه است؛ هنوز جنگ پایان نیافته، مذاکره و آتشبس در ادامه جنگ است؛ با فریبکاری که از جانب ترامپ و رژیم صهیونیستی دیده شده است باید بیش از گذشته وحدت ملی را حفظ کرد.
هشدار نسبت به تلاش برای تضعیف وحدت داخلی
عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس ادامه داد: مسئولان کشور، اعم از دولت و مجلس، وظیفه دارند این انسجام را حفظ کرده و از هرگونه اقدام یا موضعی که موجب خدشه به وحدت ملی شود پرهیز کنند و در مسیر خدمت به ملت بزرگ ایران گام بردارند. باید مشکلات اقتصادی و سیاسی که بر دوش دو قوه مجریه و مقننه است حل شود.
بازتاب جهانی؛ شکلگیری تصویر جدید از ملت ایران
مالکی در پایان با اشاره به بازتاب بینالمللی این مراسم خاطرنشان کرد: رسانههای جهانی نتوانستند حجم عظیم حضور مردم و پیامهای این رویداد را نادیده بگیرند و علیرغم برخی تلاشها برای جهتدهی، بازتاب این مراسم در سطح بینالمللی گسترده و کمنظیر بود. این رویداد موجب شد نگاه جدیدی نسبت به ملت ایران در افکار عمومی جهان شکل بگیرد و معادلات رسانهای و تحلیلی درباره ایران دستخوش تغییر شود.