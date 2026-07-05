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سرمربی تیم ملی فوتسال، نخستین اردوی تیم ملی در سال جدید را آغاز مسیر رسیدن به جام جهانی ۲۰۲۸ دانست و بر تداوم جوانگرایی و سیاستدرهای باز تأکید کرد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، وحید شمسایی، سرمربی تیم ملی فوتسال، با اشاره به روند جوانگرایی در این تیم اظهار کرد: اگر زمانی بازیکنان و چهرههای شاخص به تیم ملی فوتسال اعتبار میدادند، امروز خوشحالم که این تیم ملی است که به بازیکنان اعتبار و شخصیت میبخشد.
وی افزود: در چهار سال گذشته یکی از مهمترین دغدغههای کادر فنی، پوستاندازی محترمانه، جوانگرایی و نسلسازی برای تیم ملی بوده است. تلاش کردیم ضمن حفظ احترام بازیکنانی که سالها برای تیم ملی زحمت کشیدهاند، فرصت را برای حضور استعدادهای جوان فراهم کنیم تا تواناییهای خود را نشان دهند و بخش بزرگی از دو قهرمانی پیاپی در آسیا را نتیجه همین نگرش میدانیم.
وی گفت: سیاست همیشگی ما در تیم ملی «درهای باز» بوده و هیچگاه به فهرستی ثابت از بازیکنان تکیه نکردهایم. پیراهن تیم ملی متعلق به هیچ فردی نیست و پوشیدن آن افتخاری بزرگ است، به همین دلیل معتقدیم بهترین بازیکنان باید این لباس را بر تن کنند و هیچ انحصاری در دعوت به تیم ملی وجود ندارد.
شمسایی افزود: اردوی فعلی در شرایطی برگزار میشود که همه روزهای سختی را پشت سر گذاشتهایم، شاهد ما ترکشهایی است که همچنان میشود اثر آنها را بر سقف سالن فوتسالِ مرکز ملی فوتبال دید. با این حال ما تمرکزمان روی تیم و آینده است. طبق سنت همیشگی، در این اردو نیز سه بازیکن جدید به اردو دعوت شدند و تلاش آنها برای تثبیت جایگاهشان در تیم ملی ارزشمند است. آمادگی همه بازیکنان حاضر در این اردو، من و همکارانم را واقعاً تحت تاثیر قرار داد، اینکه آنها برای حفظ پیراهن میجنگند. این تعهد را دوست دارم و از خدا میخواهم به ما کمک کند تا در انتخاب بهترینها خطا نداشته باشیم.
وی همچنین با اشاره به برگزاری جلسهای با مدیران فوتسال فدارسیون گفت: در جلسه کادر فنی با آقایان اصولی و کامیانی ضمن بررسی تقویم امسال تیم ملی به ویژه حضور در مسابقات داخل سالن آسیا به میزبانی عربستان، عنوان کردیم که از دیدگاه ما برگزاری این اردو نخستین گام در مسیر جام جهانی ۲۰۲۸ است. هرچند در جام ملتهای آسیا آینده مثل همیشه برای دفاع از اعتبار فوتسال ایران به میدان خواهیم رفت، اما از بازیکنان خواستهایم نگاهشان به جام جهانی باشد و برای رسیدن به اهداف بزرگ، با برنامه، اراده و عشق به سربلندی نام ایران حرکت کنند.
شمسایی افزود: بازیکنان بعد از این اردو انشاالله برای حضور در لیگ آماده میشوند و امیدواریم هیچ اتفاق غیرمنتظرهای برنامههای تیمهای لیگ را در فصل جدید مختل نکند تا مدیران و مربیان و همه ما دستاندرکاران فوتسال بتوانیم در مسیر پیشرفت این رشته نقش خود را ایفا کنیم.
سرمربی تیم ملی فوتسال در پایان گفت: امیدواریم تیم ملی فوتسال ایران که سال گذشته از سوی مردم بهعنوان محبوبترین و موفقترین تیم ورزشی کشور شناخته شد، در آینده نیز با موفقیتهای بیشتر، مایه افتخار و سربلندی ایران و ایرانیان باشد.