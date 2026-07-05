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جلسه ستاد تشییع و مدیریت بحران شرکت برق منطقهای خراسان، بهمنظور ترسیم نقشه راه عملیاتی و تضمین پایداری شبکه در ایام مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب در مشهد مقدس، با حضور محمد الهداد مدیرعامل شرکت توانیر برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در این نشست راهبردی، محمد الهداد مدیرعامل شرکت توانیر، با تبیین رسالت صنعت برق در این ایام حساس تأکید کرد: حفظ پایداری شبکه در مشهد، نه یک مأموریت اداری، بلکه صیانت از اعتبار اجتماعی صنعت برق و میزبانی شایسته از این حماسه ملی است. جایگاهی که امروز صنعت برق در میان مردم دارد، باید با عملکردی درخشان در این روزها، بیش از پیش تثبیت شود.
مدیرعامل توانیر با ابلاغ دستور آمادهباش کامل، مقرر کرد تمامی مرخصیها و مأموریتهای کارکنان از دوشنبه تا جمعه لغو شده و ظرفیتهای عملیاتی شامل دیسپاچینگ سیار، گروههای واکنش سریع و تیمهای تعمیراتی در بالاترین سطح آمادگی قرار گیرند.
در ادامه، هادی مدقق مدیرعامل شرکت، گزارشی جامع از آمادگی زیرساختها و اقدامات پیشگیرانه برای تأمین برق پایدار در کانونهای برگزاری مراسم ارائه کرد.
همچنین اکبر حسن بگلو معاون هماهنگی توزیع توانیر نیز با اشاره به بازدیدهای میدانی خود از مشهد، تمهیدات صنعت برق خراسان را ستودنی ارزیابی کرد.
مهدی مقیمزاده سرپرست معاونت انتقال و تجارت خارجی توانیر نیز با تأکید بر پیشرو بودن این مجموعه، اظهار داشت: سرآمدی برق منطقهای خراسان باید در این آزمون بزرگ تجلی یابد؛ انتظار میرود با مجاهدت همکاران، خدمتی بینقص و شایسته در شأن این مراسم باشکوه ارائه شود.
در پایان این نشست، ضمن مرور دقیق سناریوهای مدیریت بحران، دستور استقرار مولدهای اضطراری استانهای معین صادر شد تا با همافزایی ملی، اطمینان کامل از پایداری شبکه برق در همه مسیرهای مراسم تشییع حاصل گردد.
شایان ذکر است، این جلسه با میثاق جمعی مدیران برای تلاش بیوقفه و خدمترسانی شبانه روزی به زائران و مجاوران در روزهای وداع و تشییع رهبر شهید انقلاب، به پایان رسید.