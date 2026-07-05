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مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان خوزستان، از اعزام نیروهای متخصص و تجهیز ناوگان لجستیکی این شرکت جهت مشارکت فعال و ارائه خدمات پشتیبانی در مراسم ملی تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب اسلامی، آیتالله علی خامنهای در تهران خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان خوزستان، افشین حاتمی با تاکید بر نقش مسئولیتپذیری سازمان در برنامههای کلان ملی، اظهار کرد: با توجه به اهمیت و جایگاه مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر بزرگوار، این شرکت با برنامهریزی دقیق، تمامی توان خود را برای حمایت از حضور کارکنان و ارائه خدمات لجستیکی در این مراسم بسیج کرده است.
وی در تشریح جزئیات عملیاتی این ماموریت افزود: در راستای تسهیل تردد و اسکان همکاران متقاضی شرکت در مراسم، دو دستگاه اتوبوس اختصاص یافته و تمامی تمهیدات لازم جهت حفظ امنیت و رفاه اعزام شوندگان فراهم شده است. همچنین، بخش لجستیک شرکت آمادگی کامل خود را برای مشارکت در عملیات پشتیبانی اعلام کرده است؛ در همین راستا، ۸ دستگاه تانکر آبرسانی جهت ارائه خدمات در محل مراسم در اختیار تیمهای اجرایی قرار گرفته تا در صورت نیاز، پاسخگویی به بهترین شکل ممکن صورت گیرد.
حاتمی در ادامه با اشاره به توازن میان ماموریتهای ملی و وظایف جاری سازمان بیان کرد: خدمترسانی در عرصههای ملی و مذهبی، بخشی از هویت سازمانی و افتخار خانواده بزرگ آب و فاضلاب خوزستان است. با این حال، تاکید میکنیم که حضور در این مراسم ملی، نباید خللی در مدیریت خدمات شهری ایجاد کند. ما همچنان بر تداوم خدماترسانی پایدار و مدیریت دقیق تامین آب در سطح استان، بهویژه در پایانههای مرزی شلمچه و چذابه، نظارت کامل و استراتژیک داریم.
وی خاطرنشان کرد که هماهنگی میان بخشهای عملیاتی و ستادی، تضمینکننده اجرای بینقص این ماموریت در شان مردم خوزستان و در راستای تکریم مقام رهبر شهید انقلاب اسلامی خواهد بود.