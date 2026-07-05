برپایی سه موکب در مسیر کاروان تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب در شهرستان دنا
فرماندار دنا از برپایی سه موکب برای خدمترسانی به مردم و کاروان تشییع و وداع با رهبر شهید انقلاب در این شهرستان خبر داد.
رسولی با تأکید بر اینکه بخش پاتاوه در مسیر تردد زائران خارجی و داخلی و مسافران استانهای جنوب غرب قرار دارد، افزود: مجموعاً ۳ موکب به همت شورای اداری ومردم برای پذیرایی از عزاداران و ارائه خدمات در ورودیهای شهر پاتاوه، دهستان سادات محمودی و دهستان توتنده برپا شده است.
حجتالاسلام سیادت امام جمعه پاتاوه هم گفت: مطمئن هستیم مراسم تشییع و تدفین پیکر امام مظلوم شهیدمان مراسمی به یادماندنی در جهان خواهد شد.
وی افزود خوشبختانه همه مردم پای کار آمدند و گروه گروه از آنها اعلام آمادگی کردهاند که حاضرند منزل شخصی خودشان را در اختیار شرکت کننده گان در مراسم به صورت فی سبیلالله قرار دهند.
امیر حسینی مدیر ستاد سفر استان هم از آمادهباش کامل ستاد سفر در استان کهگیلویه و بویراحمد خبر داد و گفت: مدیران، کارشناسان و تمامی همکاران ستادی و استانی بهصورت شبانهروزی در آمادهباش کامل هستند تا خدماترسانی، رفع نیازهای احتمالی و هماهنگیهای اجرایی با بیشترین سرعت و دقت انجام شود.
رئیس سازمان تبلیغات اسلامی شهرستان دنا هم گفت: بیس از ۸۰۰ نفز از هفتاد هیات مذهبی شهرستان دنا برای تشییع شهید امت به تهران، قم و مشهد عزیمت کردند.
مجید عمویی نسب افزود: هیاتها مذهبی شهرستان علاوه بر اینکه در تشییع رهبر شرکت می کنند موکب های خدمت رسانی در مسیر کاروانهای تشییع برپا کرده اند.