شهردار منطقه ۵ تهران به محدودیت‌های ترافیکی منطقه همزمان با برگزاری مراسم تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب اشاره کرد و گفت: در سطح اول در محور بزرگراه اشرفی اصفهانی از صادقیه به پایین مسدود خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، محمدرضا پوریافر با بیان اینکه انسداد معبر از بزرگراه شهید ستاری به شهید فهمیده نیز پیش‌بینی شده است، افزود: ورودی‌ها به بزرگراه شهید لشکری هم فردا مسدود خواهد شد.

وی گفت: با توجه به شرایط، احتمال انسداد بزرگراه شهید همت از تقاطع با بزرگراه شهید ستاری و در صورت افزایش حجم ترافیک از بزرگراه شهید باکری به بعد وجود دارد.

شهردار منطقه ۵ تهران با بیان اینکه در صورت افزایش حجم ترافیک بزرگراه شهید همت نیز مسدود خواهد شد، تاکید کرد در صورت ترافیک بسیار سنگین شاید ناچار به ایجاد محدودیت ترافیکی تا بزرگراه آبشناسان شویم.