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رئیس جمعیت هلالاحمر از استقرار گسترده نیروها و تجهیزات امدادی این جمعیت در استان قم برای پوشش مراسم تشییع رهبر شهید خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما پیرحسین کولیوند رئیس جمعیت هلال احمر گفت: در مراسم وداع و تشییع ۱۰ هزار و ۵۲۸ نیروی عملیاتی در قالب ۱۰۸ تیم عملیاتی برای ارائه خدمات به عزاداران و زائران سازماندهی شدهاند.
وی افزود: برای پشتیبانی از این عملیات، ۳۴ دستگاه آمبولانس، ۳ دستگاه اتوبوسآمبولانس، ۱۲ دستگاه خودروی نجات، ۱۶ دستگاه موتورسیکلت امدادی، ۱۵ دستگاه خودروی کمکدار و ۲ دستگاه خودروی فرماندهی عملیات در نقاط مختلف استان قم مستقر شدهاند.
رئیس جمعیت هلالاحمر ادامه داد: ۲ فروند بالگرد امدادی، ۲ فروند پهپاد، ۴ بیمارستان و کلینیک سیار، یک دستگاه نانوایی سیار و یک دستگاه آشپزخانه سیار نیز برای پشتیبانی از عملیات و خدمترسانی به شرکتکنندگان در مراسم پیشبینی شده است.
کولیوند با اشاره به آمادگی هلالاحمر در حوزه اسکان و حمایتهای روانی تصریح کرد: ۳۸ چادر اسکان اضطراری به همراه ۴ سازه «رابهال» برای اسکان اضطراری و همچنین ۳۸ تیم حمایتهای روانی و اجتماعی (سحر) در محلهای پیشبینیشده مستقر هستند تا در صورت نیاز، خدمات تخصصی به عزاداران ارائه دهند.
وی گفت: علاوه بر این، ۱۱ پایگاه ثابت و سیار هلالاحمر در محورهای منتهی به قم فعال شدهاند تا خدمات امدادی، درمانی و پشتیبانی با سرعت و کیفیت مطلوب به زائران و عزاداران ارائه شود.
مراسم تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب، روز سهشنبه ۱۶ تیر ۱۴۰۵ در شهر مقدّس قم و روز پنجشنبه ۱۸ تیرماه ۱۴۰۵ در مشهد مقدس تشییع و در حرم ملکوتی امامرضا (ع) به خاک سپرده میشود.