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رقابتهای رده بندی و فینال ۵ وزن دوم کشتی آزاد جوانان قهرمانی آسیا امروز در شهر پاتایا تایلند برگزار شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در وزن ۶۱ کیلوگرم، علی اصغر سلطانی در دور نخست در مقابل جایاسوندرا از سریلانکا با نتیجه ۱۱ بر صفر به پیروزی رسید. وی در دور بعد مقابل آنچائو لو از چین با نتیجه ۱۳ بر ۳ به برتری دست یافت و راهی نیمه نهایی شد. سلطانی در این مرحله در حالی که از ناحیه مچ پا احساس ناراحتی میکرد با نتیجه ۱۰ بر صفر مقابل بکاسیل آسامبک قزاقستان مغلوب شد و راهی دیدار رده بندی شد. وی در این دیدار با نتیجه ۱۱ بر ۱ آشیرقلیاف از ترکمنستان را شکست داد و به مدال برنز رسید.