استاندار خوزستان با تشکیل ستاد ویژه مدیریت خدمات‌رسانی، اسکان، تغذیه و حمل‌ونقل بدرقه‌کنندگان خوزستانی در تهران، بر بسیج تمامی ظرفیت‌های استانی برای برگزاری باشکوه این آیین ملی و نمایش وحدت و مقاومت در برابر دشمنان تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان خوزستان، سید محمدرضا موالی‌زاده، روز یکشنبه ۱۴ تیر ۱۴۰۵ در نشست ستاد مدیریت خدمات‌رسانی و اسکان بدرقه‌کنندگان خوزستانی در تهران، پس از استماع گزارش‌های مسئولان حوزه‌های اسکان، تغذیه، حمل‌ونقل و خدمات بدرقه، گفت: این مراسم نه فقط یک رویداد آیینی، بلکه جلوه‌ای از همبستگی ملی و نمایش قدرت و توان ملت ایران در برابر بدخواهی دشمنان است و همه دستگاه‌های اجرایی موظفند با اتخاذ تدابیر و هماهنگی‌های لازم، زمینه‌ساز حضور پرشور و بی‌نقص مردم باشند.

وی با تأکید بر ضرورت بسیج همه امکانات استانی و حضور فعال مدیران و عوامل خدمات‌رسان، افزود: باید با برنامه‌ریزی دقیق و استفاده از تمام ظرفیت‌های موجود، نیاز‌های درمانی، رفاهی و تغذیه‌ای بدرقه‌کنندگان را به بهترین شکل ممکن پوشش دهیم تا این همایش عظیم، در شأن مقام والای رهبر شهید و عزت ملی برگزار شود.

استاندار خوزستان با اشاره به تجربه موفق حضور خوزستانی‌ها در مراسم تشییع پیکر رهبر شهید، خاطرنشان کرد: استقبال بی‌نظیر مردم خوزستان در آن روز، پیامی روشن برای جهانیان داشت؛ امروز نیز باید با همان روحیه جهادی و مدیریت میدانی، شرایطی فراهم کنیم که بدرقه‌کنندگان در آسایش کامل مسیر تهران تا خوزستان را طی کنند و این حرکت، خود به تداوم مسیر مقاومت و وفاداری به آرمان‌های انقلاب تبدیل شود.

موالی‌زاده در ادامه با قدردانی از همکاری همه دستگاه‌های عضو ستاد، تصریح کرد: نقش فرمانداران، شهرداری‌ها، هلال‌احمر، اورژانس، نیروی انتظامی و راهداری در این مأموریت حساس، غیرقابل‌انکار است و هماهنگی میان این نهادها، رمز موفقیت عملیات بزرگ خدمت‌رسانی است. هرگونه کم‌کاری در این عرصه، پذیرفتنی نیست و همه باید با احساس مسئولیت کامل پای کار باشند.

وی با تأکید بر رعایت کامل نکات ایمنی، ترافیکی و بهداشتی در طول مسیر و نیز هنگام حضور در تهران، گفت: تمامی مدیران اجرایی موظفند شبانه‌روز در محل استقرار ستاد، آماده پاسخگویی و رفع موانع باشند. گزارش عملکرد هر حوزه باید به صورت مستمر به دبیرخانه ستاد ارسال شود تا در صورت نیاز، اقدامات سریع انجام گیرد. این مراسم، نماد وفای ملت به عهد خود با رهبر شهید و تأکیدی بر تداوم راه پرافتخار انقلاب اسلامی است.