\n\u00a0\n\n\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627\u0648\u0633\u06cc\u0645\u0627\u06cc \u0645\u0631\u06a9\u0632 \u0622\u0630\u0631\u0628\u0627\u06cc\u062c\u0627\u0646 \u0634\u0631\u0642\u06cc\u060c\u0645\u0631\u062a\u0636\u06cc \u0637\u0647\u0645\u0627\u0633\u0628\u06cc \u0631\u0626\u06cc\u0633 \u0627\u062f\u0627\u0631\u0647 \u0648\u0631\u0632\u0634 \u0648 \u062c\u0648\u0627\u0646\u0627\u0646 \u0645\u0631\u0646\u062f \u06af\u0641\u062a:\u062f\u0631 \u062f\u0648\u0631 \u062f\u0648\u0645 \u0645\u0633\u0627\u0628\u0642\u0627\u062a \u0641\u0648\u062a\u0628\u0627\u0644 \u0644\u06cc\u06af \u0645\u0646\u0637\u0642\u0647\u200c\u0627\u06cc \u0646\u0648\u062c\u0648\u0627\u0646\u0627\u0646 \u06a9\u0634\u0648\u0631 \u06f5 \u062a\u06cc\u0645 \u0627\u0632 \u0634\u0647\u0631\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0645\u0631\u0646\u062f\u060c \u0633\u0646\u0646\u062f\u062c\u060c \u0627\u0631\u0648\u0645\u06cc\u0647\u060c \u0645\u0647\u0627\u0628\u0627\u062f \u0648 \u06af\u06cc\u0644\u0627\u0646 \u062d\u0636\u0648\u0631 \u062f\u0627\u0634\u062a\u0646\u062f.\n\u00a0\n\u0648\u06cc \u0627\u0641\u0632\u0648\u062f:\u062f\u0631 \u0627\u06cc\u0646 \u062f\u0648\u0631 \u0627\u0632 \u0645\u0633\u0627\u0628\u0642\u0627\u062a \u062a\u06cc\u0645\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0646\u0648\u062f \u0633\u0646\u0646\u062f\u062c \u0648 \u0633\u0631\u062e\u067e\u0648\u0634\u0627\u0646 \u0645\u0631\u0646\u062f \u0645\u0648\u0641\u0642 \u0634\u062f\u0646\u062f \u0628\u0647 \u062f\u0648\u0631 \u0633\u0648\u0645 \u0635\u0639\u0648\u062f \u06a9\u0646\u0646\u062f.