محمدرضا حضرت‌پور در پایان هفته دوم لیگ ملت‌های والیبال، پس از ران تاکاهاشی ژاپنی، دومین توپ‌گیر برتر آسیا شد.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در پایان هفته دوم رقابت‌های لیگ ملت‌های والیبال، محمدرضا حضرت‌پور، لیبروی تیم ملی ایران، در رده‌بندی بهترین توپ‌گیر‌های آسیایی مسابقات، پس از ران تاکاهاشی از ژاپن، در جایگاه دوم قرار گرفت.

تیم ملی والیبال ایران نیز در پایان هفته دوم لیگ ملت‌ها با کسب ۲ پیروزی و ۶ شکست، در رده چهاردهم جدول رده‌بندی ایستاد.

ملی‌پوشان ایران که خود را برای ادامه رقابت‌ها آماده می‌کنند، هم‌اکنون در صربستان اردوی آماده‌سازی خود را برپا کرده‌اند.

شاگردان روبرتو پیاتزا از ۲۴ تا ۲۸ تیرماه در هفته سوم لیگ ملت‌ها به مصاف تیم‌های اسلوونی، ترکیه، آلمان و اوکراین خواهند رفت.