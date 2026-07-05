پویش «به احترام رهبر شهیدم می‌بخشم» با رهایی جوان ۲۱ ساله‌ای که در زندان نقده به قصاص محکوم شده بود، ادامه یافت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، این گذشت با پیگیری مراجع قضائی و همکاری شورای حل اختلاف، معتمدان و هسته‌های بخشایش محقق شد.

در سیستان و بلوچستان نیز این پویش به آزادی ۵۰ زندانی جرائم غیرعمد انجامید.

رئیس کل دادگستری استان سیستان و بلوچستان گفت: این زندانیان به همت ستاد مردمی دیه، مشارکت خیران و گذشت شکات آزاد شدند. در شهرستان گرمسار هم چهار پرونده حقوقی با ارزش حدود ۹۳ میلیارد تومان در قالب این پویش با صلح و سازش مختومه شد.