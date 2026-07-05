به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران ، روستای محروم اروست از توابع شهرستان ساری در دل کوهستان‌های مازندران، هنوز صبح ۲۴ مهر ۱۳۷۴ را فراموش نکرده است؛ روزی که مردم این نقطه دورافتاده، میزبان رهبر انقلاب اسلامی بودند. سفری که به گفته اهالی، نه فقط یک دیدار، بلکه نقطه آغاز تغییر و امید در روستا بود..

چهاردانگه، از مناطق سخت‌گذر و کوهستانی مازندران، همیشه با فاصله و دشواری مسیر شناخته می‌شد. در دل همین جغرافیای سنگین، روستای اروست سال‌ها با کمترین امکانات اولیه دست و پنجه نرم می‌کرد؛ جایی که حتی رسیدن به آن برای بسیاری دشوار بود، چه برسد به تصور حضور عالی‌ترین مقام کشور.

اما صبح ۲۴ مهر ۱۳۷۴، این معادله تغییر کرد. خورشید آن روز، برای مردم اروست معنای دیگری داشت؛ معنایی که بعد‌ها در حافظه جمعی روستا به یک نقطه عطف تبدیل شد.

مردم روستای محروم و دورافتاده اروست بخش چهاردانگه شهرستان ساری در مازندران ۲۴ مهر سال ۱۳۷۴ طلوع آفتاب را، در سفر رهبر شهید انقلاب به این روستا شاهد بودند.

کمتر کسی از اهالی روستا باورش می‌شد رهبر انقلاب اسلامی ایران آن روستا را برای بازدید انتخاب کنند.

روستایی که هم مسیر دسترسی به آن سخت بود و مشکل، و هم محروم از ابتدایی‌ترین امکانات خدماتی ...

سفری که به این روستا آبادانی بخشید.

اهالی روستای اروست هنوز آن تاریخ را زندگی می‌کنند. مردمان قدرشناسی که قدوم رهبرشان را به دیده جسم و جان خود نهاده بودند، حالا نه برای استقبال که در سوگ آفتاب برای بدرقه و برای وداع با آقا جان شهیدشان خود را مهیای سفر به تهران می‌کنند.

دیوارگر گزارش می‌دهد...