پخش زنده
امروز: -
۵۰ پایگاه درمانی پیشرفته و مرکز فوریتهای پزشکی در مراسم تشییع رهبر شهید با حضور فعال ۲ هزار و ۵۰۰ کادر درمان در حرم رضوی آماده شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیر عامل دارالشفای امام رضا (ع) گفت: ۱۰۰ تا ۱۲۰ تیم سیار ۶ نفره از کادر پزشکی در حرم مطهر پیشبینی شدهاند تا در شعاع حدود ۴۰ تا ۵۰ متر بتوانند در شرایط تراکم بالای جمعیت، به زائران خدمترسانی کنند.
دکتر مهدی سلطانیفر افزود: برنامهریزیدر ۲ سطح صورت گرفته است و در سطح نخست مربوط به ایام تشییع و تدفین و سطح دوم مربوط به روزهای پس از تدفین و اوج تراکم جمعیتی در حرم مطهر است.
وی بیان کرد: در این مراسم تلاش شده است تا در صورت بروز شرایط اورژانسی، خدمترسانی در کمتر از چهار دقیقه انجام شود و برای بیماران غیراورژانسی نیز زمان انتظار ۱۰ تا ۱۵ دقیقهای پیشبینی شده است.
مدیر عامل دارالشفای امام رضا (ع) گفت: این تیمها با کولهپشتیهای تخصصی اورژانس مجهز شدهاند که بر اساس چک لیستهای وزارت بهداشت، تجهیزات کامل برای رسیدگی به بیماران اورژانسی و تا حدی غیراورژانسی را در خود دارند.
سلطانیفر گفت: در صورت نیاز به خدمات تخصصیتر بیماران به مراکز پیشرفته منتقل میشوند و در مجموع ۳۰ مرکز پیشرفته پزشکی و ۲۰ مرکز فوریتهای پزشکی، یعنی ۵۰ پایگاه درمانی و فوریتی در داخل حرم و محدوده طرح فعال خواهند بود.
وی افزود: در این مراکز پزشکان متخصص و تجهیزات پیشرفته مستقر هستند و برای شرایط خاص از جمله گرمازدگی نیز تمهیدات لازم همچون اتاقهای سرد، آیسپک و تجهیزات مراقبتی ویژه در نظر گرفته شده است.
وی ادامه داد: در صورت نیاز به خدمات درمانی پیشرفتهتر، پنج مرکز درمانی در داخل حرم مطهر پیشبینی شده که از این میان سه بیمارستان سیار با امکانات کامل و حتی اتاق عمل جراحی آماده خدمترسانی هستند و متخصصان موردنیاز نیز در آنها مستقر شدهاند.
دکتر سلطانی فر گفت: حرم مطهر در این طرح به ۲۵ منطقه عملیاتی تقسیم شده و برای هر منطقه، نیروها و مراکز درمانی لازم در نظر گرفته شده است، همچنین تیمهای واکنش سریع در کنار نیروهای پشتیبانی و خدمات ویلچر آماده هستند تا در صورت نیاز انتقال بیماران با سرعت بیشتری انجام شود.
طبق اعلام سخنگوی ستاد تشییع رهبر شهید انقلاب در خراسان رضوی، مسیر اصلی برگزاری مراسم تشییع قائد شهید امت از بلوار فرودگاه تا حرم مطهر رضوی تعیین شده است، با این حال زمان دقیق ورود پیکر مطهر شهدا از عراق، عامل تعیینکنندهای در اتخاذ تصمیم نهایی درباره نقطه آغاز مراسم است و احتمال تغییر در مبدا تشییع وجود دارد. تا این لحظه قرار است روز ۱۸ تیر ماه این آئین برگزار شود.