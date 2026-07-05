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تفاهمنامهای میان بنیاد مسکن خوزستان و قرارگاه جهادی امام رضا (ع) برای احداث ۱۵ واحد مسکونی ویژه خانوارهای نیازمند روستای لونگیرات شهرستان بهبهان امضا شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان خوزستان، مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی خوزستان در دیدار با مهدی عینی، دبیر اجرایی ستاد بازسازی قرارگاه جهادی امام رضا (ع) با اشاره به مأموریتهای این نهاد در تأمین مسکن قشرهای کمبرخوردار اظهار کرد: بنیاد مسکن بر اساس اساسنامه خود، ساخت و بهسازی مسکن محرومان و خانوادههای کمدرآمد را در دستور کار دارد و در این زمینه اقدامات گستردهای در استان خوزستان در حال اجرا است.
محمود اکبری فضلی افزود: بخشی از این طرحها با همکاری مجموعه بنیاد مسکن، نظام مهندسی و نظام فنی روستایی در حال اجرا است و در همین راستا تفاهمنامهای با گروه جهادی قرارگاه امام رضا (ع) برای احداث ۱۵ واحد مسکونی در روستای لنگیرات شهرستان بهبهان منعقد شده است.
وی خاطرنشان کرد: گروههای اجرایی قرارگاه امام رضا (ع) بهزودی در منطقه مستقر خواهند شد و پس از انعقاد قرارداد با متقاضیان، عملیات اجرایی ساخت این واحدهای مسکونی آغاز میشود.
اکبری فضلی ابراز امیدواری کرد : با همکاری این گروه جهادی، روند ساخت واحدها در کوتاهترین زمان ممکن به پایان برسد و منازل جدید در اختیار خانوادههای نیازمند روستای لنگیرات قرار گیرد.