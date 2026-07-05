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سردار رستمعلی رفیعی آتانی، سخنگوی ستاد برگزاری مراسمات وداع و بدرقه رهبر شهید در استان قزوین، از اعزام مجموعاً ۵۳ هزار و ۳۷۷ نفر از مردم این استان طی دو روز برگزاری مراسم خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز قزوین، سردار رفیعی آتانی در سومین اطلاعیه ستاد برگزاری مراسمات، با تشریح آمار اعزام زائران در دومین روز مراسم، اعلام کرد که طی روز دوم، ۳۲ هزار و ۳۱۴ نفر از نقاط مختلف استان به محل برگزاری مراسم اعزام شدند.
وی افزود که در روز نخست نیز ۲۱ هزار و ۶۳ نفر از مردم قزوین در این مراسم شرکت کردند.
سخنگوی ستاد برگزاری مراسمات با اشاره به استفاده از ظرفیتهای مختلف حملونقل در روز دوم، جزئیات اعزامها را به شرح زیر تشریح کرد:
سردار رفیعی آتانی با قدردانی از تلاش دستگاههای اجرایی و نیروهای مردمی در ساماندهی این حجم از تردد، تاکید کرد که هماهنگیهای لازم برای حفظ نظم و آرامش زائران در این مسیر انجام شده است.
وی همچنین خاطرنشان کرد که با برداشته شدن محدودیتها، اعزامها از ساعت ۲۲ امشب از مبادی گلزار شهدای قزوین، مهدیه و حوزههای مقاومت بسیج با تمام ظرفیت ادامه خواهد داشت.