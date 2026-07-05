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رایزن بازرگانی جمهوری اسلامی ایران در قطر از ازسرگیری تجارت دریایی میان ایران و قطر با بازگشایی دوباره بندر الرویس به روی کالاهای ایرانی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، آقای عبدالخانی گفت: پس از حدود پنج ماه توقف، این بندر با پیگیریهای سفارت جمهوری اسلامی ایران در دوحه و هماهنگی با مسئولان قطری، بار دیگر پذیرش کالاهای ایرانی را آغاز کرده است.
وی افزود: بندر الرویس مهمترین دروازه ورود کالاهای ایرانی به بازار قطر است و ازسرگیری فعالیت این مسیر، ضمن کاهش هزینههای حملونقل و تسریع در تأمین کالا، به افزایش حجم مبادلات تجاری دو کشور کمک خواهد کرد.
به گفته رایزن بازرگانی ایران در قطر، میوه و ترهبار، مواد غذایی، آبزیان، مصالح ساختمانی، محصولات معدنی و فرش از مهمترین کالاهای صادراتی ایران به قطر از طریق این مسیر دریایی است.