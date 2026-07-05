کشتی آزاد جوانان قهرمانی آسیا، ممیوند به نشان نقره بسنده کرد

کشتی آزاد جوانان قهرمانی آسیا، ممیوند به نشان نقره بسنده کرد



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، رقابت‌های رده بندی و فینال ۵ وزن دوم کشتی آزاد جوانان قهرمانی آسیا امروز در شهر پاتایا تایلند برگزار شد.

در وزن ۷۴ کیلوگرم، محمدمهدی ممیوند در دور نخست در مقابل عظیم بردیف از ترکمنستان با نتیجه ۱۰ بر صفر به برتری رسید. وی در مرحله بعد با نتیجه ۱۱ بر صفر بر تائو شن از چین غلبه کرد و به نیمه نهایی رسید. ممیوند در این مرحله با نتیجه ۱۰ بر صفر فرخ‌بک جومانازاروف از ازبکستان را شکست داد و فینالیست شد.

ممیوند در دیدار پایانی با نتیجه ۴ بر ۴ مقابل سیل‌بکوف از قزاقستان نتیجه را واگذار کرد و به نشان نقره رسید.