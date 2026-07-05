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رئیس پلیس راهور فراجا گفت: با وجود افزایش تردد در ۲۴ ساعت گذشته، آمد و شد در ورودیهای تهران بدون هیچ مشکلی ادامه دارد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما سردار سید تیمور حسینی رئیس پلیس راه راهور فراجا گفت: تهمیدات ترافیکی فقط برای خیابانهای اطراف مصلی طراحی شده است.
وی افزود: برای فردا هم در طول مراسم تشییع پیش بینی های ترافیکی برای اندیشیده شده است تا حاضران در مراسم بدون هیچ مشکلی تردد داشته باشند.
رئیس پلیس راهور فراجا گفت: برای مدیریت بهتر شد و آمد در طول مسیر تشییع محدودیتهای توقفی اعمال می شود.