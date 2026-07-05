کارشناس و تحلیلگر آمریکایی، در واکنشی صریح به تحولات اخیر ایران در فضای مجازی گفت: برنامه‌های ایالات متحده برای بی‌ثبات‌سازی و سرنگونی نظام ایران نتیجه‌ای کاملاً معکوس داشته است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، برت اریکسون (Brett Erickson) با انتشار مطلبی در شبکه اجتماعی X به شکست راهبرد‌های کاخ سفید در قبال ایران اشاره کرد. وی در این تحلیل خاطرنشان کرد: اغراق در مورد میزان شکست طرح‌های آمریکا برای سرنگونی حکومت ایران دشوار است؛ چرا که این نقشه‌ها دقیقاً نتیجه‌ای برعکس آنچه انتظار می‌رفت، به همراه داشته است.

اریکسون در تحلیل خود نوشت: «محتمل‌ترین نتیجه این جنگ و تنش‌ها، ظهور حکومتی در ایران است که نه تنها از گذشته قدرتمندتر شده، بلکه از حمایت مردمی بیشتری نیز برخوردار است.»

این کارشناس آمریکایی همچنین به جایگاه بین‌المللی ایران در آینده اشاره کرد و افزود: «نفوذ و قدرت جهانی ایران پس از این وقایع به‌طور چشمگیری و تصاعدی افزایش خواهد یافت.»

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که بسیاری از تحلیلگران غربی پیش از این به اشتباه تصور می‌کردند فشار‌ها و جنگ اخیر منجر به تضعیف نظام ایران خواهد شد، اما اکنون شاهد انسجام بیشتر و تثبیت نفوذ منطقه‌ای و جهانی جمهوری اسلامی ایران هستند.

