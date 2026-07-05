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مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی قم گفت: همزمان با مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب اسلامی، سامانه «قمزائر» برای راهنمایی و هدایت زائران به مراکز اسکان فعال میشوند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی قم گفت: همزمان با مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب اسلامی، کیوسکهای اطلاعرسانی، سامانه «قمزائر» و خطوط تلفنی ویژه برای راهنمایی و هدایت زائران به مراکز اسکان فعال میشوند.
بهزاد احمدی فارسانی از پیشبینی تمهیدات ویژه برای راهنمایی و اسکان زائران مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب اسلامی خبر داد و گفت: علاوه بر بوستانها، سولهها و مراکز عمومی، از ظرفیت دستگاههای اجرایی نیز برای اسکان زائران استفاده شده و مراکز متعددی در سطح شهر برای پذیرش عزاداران آماده است.
وی افزود: هشت کیوسک اطلاعرسانی برای هدایت زائران پیشبینی شده که دو کیوسک در مبادی ورودی استان از مسیرهای تهران و کاشان و شش کیوسک در میادین اصلی شهر مستقر خواهند شد.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی قم ادامه داد: دو کیوسک دیگر نیز در مسیر مسجد مقدس جمکران و بلوار پیامبر اعظم (ص) مستقر میشود تا زائران را به نزدیکترین مراکز اسکان هدایت کنند.
بهزاد احمدی فارسانی با اشاره به راهاندازی سامانه «قمزائر» گفت: زائران میتوانند با مراجعه به این سامانه، متناسب با موقعیت مکانی خود نزدیکترین محل اسکان را انتخاب کنند.
وی افزود: سامانه ۱۳۷ شهرداری قم و خطوط پاسخگویی ادارهکل میراثفرهنگی نیز در روزهای ۱۵ و ۱۶ تیرماه برای راهنمایی و پاسخگویی به زائران فعال خواهند بود.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی قم با بیان اینکه پیشبینی میشود شمار زائران فراتر از ظرفیت معمول استان باشد، گفت: با هماهنگی دستگاههای اجرایی، تمهیدات لازم برای اسکان و خدمترسانی مناسب به زائران اندیشیده شده است.