\n\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627\u0648\u0633\u06cc\u0645\u0627\u060c \u0627\u0645\u06cc\u0631\u062d\u0633\u06cc\u0646 \u0631\u0636\u0627\u062e\u0648\u0627\u0647\u060c \u0634\u0627\u0639\u0631\u060c \u062f\u0631 \u0622\u06cc\u06cc\u0646 \u0622\u062e\u0631\u06cc\u0646 \u062f\u06cc\u062f\u0627\u0631 \u062f\u0631 \u0645\u0635\u0644\u0627\u06cc \u062a\u0647\u0631\u0627\u0646\u060c \u0633\u0631\u0648\u062f\u0647 \u0627\u0634 \u0631\u0627 \u062e\u0648\u0627\u0646\u062f.\u00a0\u062e\u0648\u0631\u0634\u06cc\u062f\u06cc \u0648 \u0646\u0648\u0631 \u062d\u0631\u0641 \u0628\u06cc \u067e\u0631\u062f\u0647 \u062a\u0648\u0633\u062a \u0628\u06cc\u062f\u0627\u0631\u06cc \u0635\u0628\u062d\u060c \u0641\u062a\u062d \u06af\u0633\u062a\u0631\u062f\u0647 \u062a\u0648\u0633\u062a \u062f\u0631 \u0627\u06cc\u0646 \u0634\u0628 \u0646\u0627\u0634\u06a9\u0641\u062a\u0647 \u0631\u0627\u0632\u06cc \u0627\u0633\u062a \u0638\u0647\u0648\u0631\u0631\u0627\u0632\u06cc \u0627\u0633\u062a \u06a9\u0647 \u062f\u0631 \u0645\u0634\u062a \u06af\u0631\u0647 \u06a9\u0631\u062f\u0647 \u062a\u0648\u0633\u062a