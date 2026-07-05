دستانی که سال‌ها برای سربلندی ایران مدال آفریده‌اند، این بار نه بر سکوی قهرمانی، که در میدان وفاداری به هم گره خوردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، جمعی از ورزشکاران مازندران با حضور در آیین تجدید بیعت، بار دیگر بر پایبندی به آرمان‌های انقلاب اسلامی و ادامه راه امام شهید وشهدا تأکید کردند ورزشکاران اعلام کردند به عهد خود با رهبر شهید وفادار خواهند ماند.

ورزشکاران در کنار ملت بزرگ ایران و دریای خروشانی که این روز‌ها برای وداع با قائد شهید امت خواهند بود، با حضور حداکثری و یکپارچه در این بدرقه باشکوه همراه می‌شوند.

ایوب رضوانی گزارش می دهد...