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رئیس دانشگاه شهید بهشتی در حاشیه مراسم بدرقه رهبر شهید انقلاب گفت: مسیر اقتدار، افتخار و عزتی که امروز کشورمان با قدرت در آن پیش میرود، حاصل پایهگذاریها و آموزههای ارزنده رهبر شهیدمان است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛سید محمودرضا آقامیری در حاشیه مراسم بدرقه رهبر شهید انقلاب، حضرت آیت الله العظمی سید علی خامنهای، ضمن قدردانی از حضور پررنگ، معنادار و حماسی مردم به ویژه جامعه دانشگاهی در این رویداد تاریخی، تاکید کرد که دانشگاهیان بزرگترین مسئولیت را در رفع مشکلات و چالشهای کشور و تحقق آرمانها و آرزوهای رهبر شهید برعهده دارند.
آقامیری گفت: دانشگاه شهید بهشتی ۲۵ شهید را در جنگ دوازده روزه و شش شهید را در جنگ رمضان تقدیم انقلاب و میهن کرده است که این شهدا همگی شهدای اقتدار، علم و فناوری هستند، شهدایی که به واسطه حضور پررنگ و موثرشان در توسعه و پیشرفت کشور هدف کینهورزی و شقاوت دشمنان قرار گرفتند. این شهیدان که از جامعه دانشگاهیان کشور بودند، در واقع سنگرشکنانی محسوب میشوند که راه را برای حرکت بهتر و سریعتر کشور و جامعه در مسیر پیشرفت و استقلال هموار ساخته است. همین شرایط از این پس نیز پیشروی جامعه دانشگاهیان کشور به ویژه خانواده بزرگ و درخشان دانشگاه شهید بهشتی است. ما وظایف سنگینی بر دوش داریم.
وی تاکید کرد: مسیر اقتدار، افتخار و عزتی که امروز کشورمان با قدرت در آن پیش میرود، حاصل پایهگذاریها و آموزههای ارزنده رهبر شهیدمان است که از افقی برتر، مسایل را بررسی میکردند و به نحو احسن کشور در جاده توسعه قرار میدادند. شهدای ما نیز نقش بسیار حساسی را در این مسیر ایفا کردهاند و امروز وظیفه همه ماست که رهروی امام شهیدمان و دیگر شهدای گرانقدر انقلاب باشیم تا مردم بتوانند در ثبات، امنیت و آرامش زندگی کنند.
وی افزود: شهدا جان خود را فدا کردند تا مردم بتوانند در افتخار و آزادی زندگی کنند. از این رو وظیفه تکتک ما است که در مسیری که رهبر شهیدمان بنیان نهادند، قدم بگذاریم، جلو برویم و در راستای توسعه و پیشرفت علم اقتدارگرا تلاش کنیم. ما باید نقشه راه جامعی برای بهبود شرایط زندگی مردم به لحاظ امنیتی، رفاهی و البته معنوی برداریم، این آرزوی بزرگ رهبر عظیمالشان و شهید انقلاب است که عمده مسئولیت آن بر دوش جامعه دانشگاهی قرار میگیرد.
آقامیری در پایان تاکید کرد: جامعه دانشگاهی در مراسم تشییع و بدرقه رهبر شهیدمان، حقطلبی، وفاداری و قدرشناسی را معنا کردند تا در کنار دیگر آحاد جامعه نقش مهمی در تبدیل شدن این مراسم به بزرگترین رویداد سیاسی کشور داشته باشند. این رویداد سیر تمدن و پیشرفت کشور را متحول خواهد کرد و راهنمای دیگر کشورها در راستای استقلالطلبی و آزادیخواهی بود. ما دانشگاهی از این پس نیز باید همچنان پیشگام عرصه جهاد و سازندگی برای بهبود شرایط جامعه و کشور باشیم و عَلم عِلم اقتدارگرا را همواره بر قلههای افتخار کشور برافراشته نگاه داریم.
رئیس دانشگاه شهید بهشتی درباره اقدامات صورت گرفته از سوی این دانشگاه برای میزبانی شایسته زائرین دانشگاهی از سراسر کشور گفت: میزبانی زائرین مراسم بدرقه رهبر شهید افتخار بزرگی برای ما به شمار میرود. آرزوی ما این است که بتوانیم میزبان شایستهای برای این عزیزان باشیم و بتوانیم رفاه و آسایش این عزیزان را فراهم کنیم. اگرچه پردیس ولنجک و پردیس عباسپور دانشگاه شهید بهشتی هر دو از محل مراسم فاصله زیادی دارند، اما ما تمام اقدامات لازم را برای رفت آمد، اسکان و پذیرایی شایسته از زائرین پیشبینی کردهایم و امیدواریم اقدامات ما با رضایت این بزرگواران همراه شود.
وی افزود: ما روز جمعه دوازدهم تیرماه نیز میزبان دو گروه از مهمانان خارجی بودیم که با ارادت به رهبر شهید برای حضور در مراسم بدرقه به کشورمان آمدند و از دانشگاه ما نیز بازدید کردند. در این بازدید ابتدا این مهمانان از محل حملات دشمن آمریکایی ـ صهیونیستی و اصابت موشکها بازدید کردند و در ادامه نیز جلسات موثری با آنان برگزار کردیم. در این جلسات ما شرایط دانشگاه و نقش دانشگاه در جنگ را ترسیم کردیم و بسیار خرسندیم که مهمانان خارجیمان با دید و نگرش بازتر و روشنتری نسبت تهاجم دشمن آمریکایی ـ صهیونیستی کشورمان را ترک میکنند. آنها میتوانند به خوبی پیامآور استقامت، بردباری و جهاد حماسهگونه مردم کشورمان در برابر زیادهخواهان جهان باشند.