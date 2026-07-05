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خانه احزاب آذربایجان شرقی از مردم برای حضور پرشور و باشکوه در مراسم وداع، تشییع و تدفین قائد شهید امت اسلامی دعوت کرد.
ملت شریف، مومن، انقلابی و همیشه در صحنه استان آذربایجان شرقی چهار ماه از واقعه جانسوز شهادت رهبر شهید امت میگذرد، اما داغ فقدان آن شخصیت بزرگ و الهامبخش همچنان بر دلهای ملت ایران و آزادگان جهان تازه و ماندگار است. اینک در آستانه برگزاری آیینهای وداع، تشییع و تدفین آن شهید والامقام، بار دیگر این مصیبت بزرگ را به پیشگاه حضرت ولیعصر (عج)، رهبر معظم انقلاب، خانوادههای معظم شهدا، ملت فداکار ایران و عموم امت اسلامی تسلیت و تعزیت عرض نموده و یاد و راه آن شهید عزیز را گرامی میداریم.
بیتردید، راه عزت، استقلال و مقاومت با شهادت مردان الهی متوقف نخواهد شد و خون پاک شهیدان، چراغ هدایت ملتها و سرمایه ماندگار جبهه حق خواهد بود.
خانه احزاب استان آذربایجان شرقی از همه احزاب، تشکلهای سیاسی، فعالان اجتماعی، نخبگان، دانشگاهیان و اقشار مختلف مردم شریف استان دعوت میکند تا با حضور گسترده، پرشور و آگاهانه در مراسم وداع، تشییع و تدفین رهبر شهید امت، ضمن ادای احترام به مقام والای این شهید بزرگوار، بار دیگر وحدت، همبستگی و پایبندی خود به آرمانهای والای اسلام، انقلاب اسلامی و شهیدان را به نمایش بگذارند.
بیتردید، حضور باشکوه مردم در این آیین تاریخی، پاسخی قاطع به دشمنان اسلام و ایران و تجدید میثاقی دوباره با آرمانهای شهدا و ارزشهای والای انقلاب اسلامی خواهد بود.