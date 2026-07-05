وزیر علوم، تحقیقات و فناوری گفت: محبتی که مردم به آقای شهید دارند، ناشی از این بود که آقای شهید، مردم‌دوست بود. آقای شهید، آقای ایران بود. کمتر حاکمی وجود دارد که در وطن و برای وطن کشته شده باشد. حاکمان بسیاری ترور و کشته شدند که بسیاری از آنها توسط رقبای داخلی بوده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ سیمایی در مراسم اقامه نماز بر پیکر آقای شهید ایران افزود: که باید برای مرجعیت علمی، ساخت ایران و تربیت نیروی انسانی متخصص برخاست.

حسین سیمایی گفت: محبتی که مردم به آقای شهید دارند، ناشی از این بود که آقای شهید، مردم‌دوست بود. آقای شهید، آقای ایران بود. کمتر حاکمی وجود دارد که در وطن و برای وطن کشته شده باشد. حاکمان بسیاری ترور و کشته شدند که بسیاری از آنها توسط رقبای داخلی بوده است.

وی افزود: شهید آیت الله سید علی خامنه‌ای جزء نادر حکمرانان است که در داخل، برای وطن و به دست دشمن خارجی شهید شده است. وظیفه ما دانشگاهیان برخاستن است. باید برخاست برای جهاد علمی. باید برخاست برای ساخت ایران. باید برخاست برای تربیت نیروی انسانی متخصص، با اخلاق و متعهد برای مردم ایران.

وزیر علوم تاکید کرد: پیامی که آقای شهید ما همواره بر آن تاکید داشتند، پرهیز از ناامیدی بود. ناامیدی وسوسه دشمن درونی و دشمن خارجی ما است.

وی بیان کرد: به یاد می‌آورم در یک مراسم افطاری دانشجویی ایشان به صورت خصوصی به من گفتند که من خیلی نگرانم از اینکه دانشجو نا امید بشود. خدا نکند یک زمانی استاد نا امیدی را تزریق بکند.

سیمایی گفت: از آن زمان به بعد بنده متعهد شدم به اینکه واقعا جوانانمان را امیدوار نگه داریم، البته امیدواری دانشجویان مستلزم این است که خدمات ما و رفتار ما متفاوت بشود.

صبح امروز، یکشنبه، نماز بر پیکر مطهر رهبر شهید و خانواده شهیدشان (شهید دکتر مصباح الهدی باقری کنی، شهیده سیده بشریٰ خامنه‌ای، شهیده زهرا حداد عادل و شهیده زهرا محمدی گلپایگانی)، به امامت آیت‌الله جعفر سبحانی در مصلای تهران برگزار شد و پیکر مطهر ایشان روز دوشنبه ۱۵ تیرماه ۱۴۰۵ در پایتخت تشییع خواهد شد.

پیکر رهبر شهید در روز سه‌شنبه ۱۶ تیرماه ۱۴۰۵ در شهر مقدّس قم، روز چهارشنبه ۱۷ تیر در شهر‌های نجف و کربلا و روز پنج‌شنبه ۱۸ تیرماه ۱۴۰۵ در مشهد مقدس تشییع می‌شود و در حرم ملکوتی امام‌رضا (ع) به خاک سپرده خواهد شد.