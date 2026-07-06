به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ بری پیشگیری از گرمازدگی در مراسم

بدن را خنک نگه دارید و آبرسانی کنید.

از کیسه آب سرد یا حوله یا اسفنج حاوی آب سرد استفاده کنید.

از لباس­‌های سبک و گشاد از جنس الیاف طبیعی استفاده کنید.

از کلاه لبه­ دار بزرگ و عینک آفتابی استفاده کنید.

به دیگران کمک کنید. اگر فردی را می­ شناسید که در خطر گرمازدگی قرار دارد، به او کمک کرده و از او حمایت کنید.

اگر فردی را می ­شناسید که دارو مصرف می­کند، با پزشک معالج او صحبت کنید تا بتوانید به روش مناسبی درجه حرارت بدن آنها را تنظیم و تعادل مایعات را برای فرد برقرار کرد.

در صورتی که احساس گیجی، ضعف، اضطراب، تشنگی شدید یا سردرد دارید، سعی کنید از دیگران کمک بگیرید، در اسرع وقت به مکان خنکی بروید و درجه حرارت خود را اندازه بگیرید.

اگر گرفتگی عضلات پیدا کردید از محلول­‌های خوراکی ORS استفاده کنید. اگر گرفتگی عضلات بیش از یک ساعت ادامه پیدا کند لازم است که زیر نظر پزشک، مداوا صورت گیرد.