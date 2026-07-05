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همزمان با نزدیک شدن به زمان مراسم تشییع پیکر رهبر شهید، روند عزیمت زائران استانهای شمالی به سمت تهران ادامه دارد و محورهای مواصلاتی پردیس و بومهن شاهد عبور گسترده کاروانها و خودروهای حامل زائران است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در همین راستا، موکبهای مردمی مستقر در شهرهای پردیس و بومهن نیز با استقرار در حاشیه مسیر، خدمات پذیرایی و رفاهی به زائران عبوری ارائه میکنند. توزیع آب آشامیدنی، نوشیدنی، میانوعده و فراهم کردن فضای استراحت کوتاهمدت از جمله خدماتی است که توسط خادمان موکبها به مسافران ارائه میشود.
بر اساس برنامهریزی انجام شده، خدماترسانی موکبهای مردمی تا پایان عبور کاروانها و زائران از این محور ادامه خواهد داشت و دستگاههای اجرایی و نیروهای مردمی نیز برای تسهیل تردد و ارائه خدمات در آمادگی کامل قرار دارند.