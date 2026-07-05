

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در وزن ۸۶ کیلوگرم، ابوالفضل شمسی پور در دور نخست در مقابل دالال از هند با نتیجه ۳ بر ۱ به پیروزی رسید. وی در دور بعد با نتیجه ۱۲ بر ۲ سفویف از قرقیزستان را مغلوب کرد و راهی مرحله نیمه نهایی شد.

شمسی پور در این مرحله با نتیجه ۶ بر ۵ مقابل اسخاب حاجی‌اف از قزاقستان به پیروزی رسید و راهی دیدار نهایی شد. وی مقابل آلپ ارسلان بگنجویف از ترکمنستان با نتیجه ۹ بر ۲ به پیروزی رسید و طلایی شد.