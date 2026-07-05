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سیل خروشان مردم در اقامه نماز بر پیکر مطهر رهبر شهید

تصاویر هوایی گویای حضور بی شمار مردم در مراسم اقامه نماز بر پیکر مطهر رهبر مجاهد شهید و خانواده ایشان است.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۴/۱۴- ۱۵:۵۰
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برچسب ها: تصاویر هوایی ، رهبر شهید ، اقامه نماز
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